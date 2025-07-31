Рада ухвалила закон про право на освіту для військових 18–25 років: деталі

Верховна Рада у цілому ухвалила законопроєкт №13235 щодо права на освіту військовослужбовців віком від 18 до 25 років, які служать за контрактом або за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Про це йдеться у картці законопроєкту на сайті парламенту. Також про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Рада ухвалила законопроєкт №13235

Ініціатором законопроєкту виступив Денис Шмигаль. Цю законодавчу ініціативу підтримали 292 народних обранці.

Зараз дивляться

– Верховна Рада підтримала законопроєкт, ініційований Міноборони, що посилює право на освіту для молодих осіб, які долучилися до лав Сил оборони за контрактом або за призовом під час мобілізації, – зазначив Шмигаль.

Цей законопроєкт надає військовослужбовцям:

можливість навчатися у закладах вищої освіти без відриву від служби;

гарантію збереження місця навчання та стипендії на період служби;

право на відпустку у зв’язку з навчанням у закладі вищої освіти.

Міністр пояснив, що це дасть змогугромадянам 18-25 років не лише долучитися до захисту Батьківщини, але й одночасно здобувати компетенції та навички для подальшої реалізації в майбутньому.

Крім цього, згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, для військовослужбовців віком від 18 до 25 років гарантується збереження місця навчання та стипендії на період проходження служби.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.