У США народилася дитина з ембріона, якому 30 років

У США в результаті штучного запліднення народилася дитина з ембріона, який був створений ще 30 років тому і весь цей час зберігався замороженим.

Дитина з ембріона, якому 30 років: подробиці

Як пише видання, цей ембріон пожертвувала жінка, яка намагалася завагітніти 30 років тому, коли батькам новонародженого було всього чотири-п’ять років.

В результаті процедури народився здоровий хлопчик, що дає надію на використання навіть таких давніх ембріонів і можливість мати дітей людям, яким довго не вдавалося зачати їх самостійно.

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Стало відомо, що біологічна мати дитини Лінда Арчерд намагалася народити самостійно, але в кінці кінців їй довелося звернутися до фахівців зі штучного запліднення, яке в 1994 році ще тільки розвивалося.

Завдяки цьому з’явилися чотири ембріони, один з яких успішно підсадили жінці і у неї народилася здорова дочка, яка і сама зараз має дитину.

Решту три ембріони жінка вирішила заморозити, щоб пізніше мати можливість на ще одну дитину.

Однак її чоловік був проти цього, а після розлучення вона не знайшла партнера і не наважилася на самостійне виховання дитини.

Коли у жінки почалася менопауза, вона почала шукати можливість пожертвувати ембріони іншій парі, яка намагається зачати дитину.

Такою парою стали Ліндсі і Тім Пірс, які не могли зачати дитину сім років. Вони звернулися до програми, що дозволяє донорам і реципієнтам ембріонів вибирати один одного.

Лінда Арчерд хотіла, щоб її біологічна дитина росла в сім’ї американців-християн, а пара Пірс підходила під ці вимоги. Тому вже разом вони звернулися в клініку, яка мала досвід роботи з ембріонами, які заморожували старими методами, що використовувалися в 90-х.

Хоча всі три ембріони пережили розморожування, до підсадки жінці дожили тільки двоє, але в результаті це призвело до народження однієї здорової дитини.

Лінда бачила свою біологічну дитину тільки на фото, але зазначає, що хлопчик дуже схожий на її дочку в дитинстві.

Джерело: MIT Technology Review

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