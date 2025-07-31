В офісі президента пояснили нововведення щодо відпусток військових

Заступник голови Офісу президента Павло Паліса пояснив нові уми надання щорічної відпустки для військових.

Відпустки для військових – що означають нововведення

– Бачу багато інтерпретацій щодо нововведень по відпустках. Хочу внести ясність. Раніше у всіх було 30 днів відпустки. Зараз додали 14 днів для учасників бойових дій. Ця норма існувала і раніше, але для військових вона не діяла під час воєнного стану. Тепер діє, – написав Паліса у Facebook.

Він також пояснив щодо 15 днів відпустки, що гарантовані законом.

– Раніше їх не було, і могла виникнути ситуація, коли через рішення командира (наприклад, у разі складної ситуації в підрозділі) людина не мала можливості піти у відпустку взагалі. Тепер є 15 днів, гарантованих законом. Решта – залежно від можливостей у підрозділі, – зазначив заступник голови ОП.

Зараз дивляться

За його словами, нововведення передбачає також опрацювання механізму компенсації за невикористані дні відпустки не лише після звільнення, а на щорічній основі.

Паліса додав, що військові мають право на ще 10 днів відпустки за сімейними обставинами. У разі потреби до кожного виду відпустки додаються дні на дорогу.

Нагадаємо, 31 липня у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив, що разом з командуванням Збройних сил було погоджено рішення про запровадження додаткових 15 днів щорічної відпустки для військовослужбовців.

Зазначені зміни почнуть діяти вже у серпні 2025 року.

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