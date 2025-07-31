Журналіст Юрій Макаров поранив себе сам: поліція оголосила результати розслідування

Журналіст та виконавчий продюсер Суспільного мовлення Юрій Макаров, щодо якого розслідувалася справа про напад невідомого, “самостійно завдав собі поранення”.

Про такі результати свого розслідування повідомляє Нацполіція.

Розслідування нападу на журналіста Юрія Макарова

Слідчі вважають, що результати дослідження зразків ДНК вказують, що інцидент, що стався з Макаровим у квітні цього року, є результатом його власних дій.

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Експерти оглянули зразки ДНК, відібрані зі знайдених ножа й чохла від нього, які були знайдені на місці події. Там були тільки сліди постраждалого.

Крім того, правоохоронці оглянули усі наявні відео з камер спостереження, опитали десятки ймовірних очевидців і провели слідчий експеримент, після якого зробили висновок, що сторонніх не було біля журналіста в момент поранення.

Також Макаров пройшов комплексну судово-психологічну експертизу. Її висновки свідчать, що в момент поранення чоловік мав гостру реакцію на стрес, що могло вплинути на його дії. Результати цієї експертизи журналіст визнав.

Замах на Юрія Макарова – справу закрито

У Нацполіції повідомили, що закривають провадження щодо умисного тяжкого тілесного ушкодження (за частиною 1 ст. 121 КК України) після з’ясування всіх обставин.

Суспільне мовлення, своєю чергою, опублікувало заяву щодо того, що журналіст Макаров пройшов лікування, а також –висловило подяку правоохоронцям за це розслідування.

Раніше стало відомо, що 16 квітня пізно ввечері на журналіста та виконавчого продюсера Суспільного мовлення Юрія Макарова нібито напав невідомий. Подія сталася біля одного з житлових комплексів у Солом’янському районі столиці.

Макаров був госпіталізований до лікарні у тяжкому стані.

Фото: Юрій Макаров

Джерело : Нацполіція

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