12% учнів не склали НМТ: у МОН пояснили, які є варіанти для вступників

Цьогоріч 12% учасників національного мультипредметного тесту (НМТ), а це приблизно 25 тисяч осіб, не подолали прохідного порогу.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький у телемарафоні Єдині новини.

Невдача на НМТ: абітурієнтам пропонують альтернативи

За його словами, такі абітурієнти не залишаються без вибору.

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– У них є можливість вступити до коледжів. Наступного року написати ще раз НМТ. Або закінчити коледж і йти на ринок праці – вони дуже затребувані. Або пізніше вступити прямо на другий курс, – зазначив він.

У Міністерстві переконані, що більш зважений підхід до вибору освіти йде на користь усім сторонам.

– Якщо ми маємо більш свідомого вступника, то це краще і для самого вступника, і для студента, і для системи вищої освіти загалом, – додав Винницький.

Нагадаємо, 1 серпня став останнім днем подачі заяв у межах вступної кампанії 2025 року.

Попередньо відомо, що було створено майже 210 тисяч електронних кабінетів. У перший тиждень роботи системи зареєстрували 127 тисяч кабінетів.

Загальний обсяг державного замовлення — близько 65 тисяч місць, не враховуючи військові спеціальності.

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