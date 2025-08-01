Щороку тисячі випускників мріють зробити перший крок до свого майбутнього, а саме вступити до омріяного університету. Хтось бачить себе в білому халаті, інші за пультом інженера, третій мріє про світло сцени чи аналітику в бізнесі. Але перед тим, як відчути атмосферу студентства, потрібно встигнути вчасно подати документи.

До якого числа можна подавати документи в університет у 2025 році, читайте в нашому матеріалі.

До якого числа можна подавати документи в університет

Вступ на основі творчого конкурсу або співбесіди

Ті, хто вступає до вишу не за результатами НМТ, а на основі співбесід або творчих конкурсів, мали попередньо зареєструватися для участі в цих випробуваннях.

З 3 до 10 липня – потрібно було зареєструватися на творчі конкурси та співбесіди, якщо ви хотіли навчатися на бюджеті.

З 3 до 25 липня – ця ж реєстрація була актуальна для тих, хто планував вступати на контрактній основі.

Реєстрація на вступні випробування не прирівнюється до подання заяви на вступ. Це два окремі кроки. Якщо ви вступаєте через творчий конкурс, вам потрібно окремо зареєструватися на конкурс і окремо подати заяву на вступ в електронному кабінеті.

Отже, якщо ви вступаєте на основі творчого конкурсу чи співбесіди, вам потрібно було спочатку подати заяву на участь у цьому конкурсі чи співбесіді – з 3 по 10 липня, попередньо створивши власний кабінет 1 липня в базі ЄДБО. Після цього, вже з 19 липня, потрібно було подати заяву на вступ.

Терміни подання документів в університет

Вступ на основі НМТ

Тим, хто вступає на основі НМТ, подавати заяви потрібно з 19 липня до 1 серпня — саме в ці дні прийматимуть документи на бюджет і контракт для вступників, які складають НМТ.

Абітурієнт може подати до 15 заяв на вступ, з них не більше п’яти – на місця державного замовлення (бюджет).

Після подання заяв важливо регулярно перевіряти їхній статус в електронному кабінеті.

Особливо звертайте увагу на статус Потребує уточнення вступником.

Це означає, що ваша заява прийнята, але в ній виявлено неточності або відсутні деякі дані.

Заклад вищої освіти вкаже, що саме потрібно уточнити та як це зробити.

Коли закінчується подання документів в університет і що робити далі

До 6 серпня мають оприлюднити рейтингові списки вступників, рекомендованих до зарахування на бюджет.

До 9 серпня рекомендовані вступники повинні подати оригінали документів до обраного вишу. Сюди належить атестат, паспорт, ІПН, а також військово-обліковий документ (для юнаків).

Для вступу на контрактну форму навчання університети можуть самостійно встановлювати додаткові сесії прийому заяв.

Точні терміни таких сесій потрібно дивитися у Правилах прийому кожного конкретного закладу.

Джерело : Міносвіти

