Коли будуть результати ЄВІ 2025 у кабінетах вступників
Щороку тисячі молодих українців мріють продовжити навчання у магістратурі та аспірантурі, сподіваючись здобути глибші знання, професійну кваліфікацію та шанс на успішну кар’єру.
Коли будуть результати ЄВІ у 2025 році, читайте в нашому матеріалі.
Коли будуть результати ЄВІ 2025 до магістратури
У 2025 році для вступу до магістратури абітурієнтам потрібно скласти єдиний вступний іспит ЄВІ, або поєднання ЄВІ та єдиного фахового вступного випробування ЄФВВ, або пройти фаховий іспит чи співбесіду у вищому навчальному закладі.
Для вступу на спеціальності галузей A Освіта, B Культура, мистецтво та гуманітарні науки, C Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини, D Бізнес, адміністрування та право, F Інформаційні технології, а також на спеціальності G17 Архітектура та містобудування, I9 Громадське здоров’я, I10 Соціальна робота та консультування, I11 Дитячі та молодіжні служби, J2 Готельно-ресторанна справа та кейтеринг, J3 Туризм та рекреація, J4 Охорона праці, K8 Пожежна безпека та K10 Цивільна безпека обов’язково потрібно скласти ЄФВВ.
Терміни проведення магістерських тестів
Тестування передбачає два етапи:
- основна сесія: з 21 червня до 12 липня
- додаткова сесія: з 29 липня до 18 серпня
Зарахування на контракт
Надання рекомендацій та оприлюднення списків рекомендованих для вступу на контракт відбудеться не раніше 1 вересня.
Зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб триватиме до 30 вересня включно.
Заклади вищої освіти можуть визначати додаткові строки прийому документів, конкурсного відбору та зарахування на контракт у період з 1 липня по 20 жовтня.
Для цього будуть використовуватись результати ЄВІ, або ЄВІ з ЄФВВ, або результати фахового іспиту, складеного у ЗВО.