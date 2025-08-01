Коли будуть результати ЄВІ 2025 у кабінетах вступників

Щороку тисячі молодих українців мріють продовжити навчання у магістратурі та аспірантурі, сподіваючись здобути глибші знання, професійну кваліфікацію та шанс на успішну кар’єру.

Коли будуть результати ЄВІ у 2025 році, читайте в нашому матеріалі.

Коли будуть результати ЄВІ 2025 до магістратури

У 2025 році для вступу до магістратури абітурієнтам потрібно скласти єдиний вступний іспит ЄВІ, або поєднання ЄВІ та єдиного фахового вступного випробування ЄФВВ, або пройти фаховий іспит чи співбесіду у вищому навчальному закладі.

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Для вступу на спеціальності галузей A Освіта, B Культура, мистецтво та гуманітарні науки, C Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини, D Бізнес, адміністрування та право, F Інформаційні технології, а також на спеціальності G17 Архітектура та містобудування, I9 Громадське здоров’я, I10 Соціальна робота та консультування, I11 Дитячі та молодіжні служби, J2 Готельно-ресторанна справа та кейтеринг, J3 Туризм та рекреація, J4 Охорона праці, K8 Пожежна безпека та K10 Цивільна безпека обов’язково потрібно скласти ЄФВВ.

Терміни проведення магістерських тестів

Тестування передбачає два етапи:

основна сесія: з 21 червня до 12 липня

додаткова сесія: з 29 липня до 18 серпня

Додаткова сесія єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) та єдиного вступного іспиту (ЄВІ) для вступу до магістратури почалася 29 липня та триватиме до 18 серпня, інформує УЦОЯО. Офіційні результати додаткової сесії ЄВІ та ЄФВВ будуть опубліковані в кабінетах учасників до 22 серпня.

Коли будуть результати ЄВІ 2025 для вступу до аспірантури Офіційні результати ЄВІ для вступу до аспірантури будуть доступні в кабінетах учасників вступних випробувань у такі строки: до 8 серпня для тих, хто проходив тестування під час основної сесії

до 3 вересня для учасників додаткової сесії.

Зарахування на контракт

Надання рекомендацій та оприлюднення списків рекомендованих для вступу на контракт відбудеться не раніше 1 вересня.

Зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб триватиме до 30 вересня включно.

Заклади вищої освіти можуть визначати додаткові строки прийому документів, конкурсного відбору та зарахування на контракт у період з 1 липня по 20 жовтня.

Для цього будуть використовуватись результати ЄВІ, або ЄВІ з ЄФВВ, або результати фахового іспиту, складеного у ЗВО.

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Джерело : Міносвіти

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