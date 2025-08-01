Медведєв не вірив, що “водка” до добра не доведе: Єрмак про заяву Трампа щодо розміщення атомних човнів

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак підтримав дії президента США Дональда Трампа щодо передислокації двох атомних підводних човнів після погроз заступника глави Ради Безпеки Російської Федерації Дмитра Медведєва.

Єрмак відреагував на заяву Трампа про атомні човни

– Мир через силу. А Медведєв схоже не вірив, що “водка” до добра не доведе, – відреагував Трамп на заяву Трампа про розміщення атомних човнів.

Нещодавно президент США віддав наказ про розгортання двох атомних підводних човнів у відповідь на погрози Дмитра Медведєва.

Проте Дональд Трамп не уточнив, де саме розміщуватиметься американське озброєння.

Зараз дивляться

Заступник глави Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв вкотре вдався до ядерного шантажу – цього разу як відповідь на заяви Дональда Трампа, що стосуються мирного врегулювання війни в Україні.

У своєму дописі Медведєв згадав про американську соцмережу Truth Social та пригрозив ядерною відповіддю, посилаючись на так звану мертву руку.

– Якщо слова колишнього президента Росії викликають настільки нервову реакцію у настільки грізного президента США, значить, ми на правильному шляху, — написав він, маючи на увазі нещодавні погрози Трампа до РФ.

Окрім цього, Медведєв порадив Трампу пригадати фільми про “ходячих мерців та неіснуючу в природі мертву руку”.

Варто зазначити, що мертва рука – це система автоматичного запуску ядерних ракет у разі масованого нападу. Фактично заступник Путіна пригрозив використати ядерну зброю на тлі заяв Трампа, спрямованих на укладення мирної угоди з Україною.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.