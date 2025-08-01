За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, за липень 202 року було зафіксовано 5 523 бойових зіткнення. Про це повідомили в Міністерстві оборони.

Статистика бойових зіткнень у липні

Як повідомили в Міноборони, у липні 2025 року інтенсивність бойових дій з боку окупаційних військ залишалася високою. Ворог продовжує тиснути, намагаючись виснажити українську оборону, а також збільшив використання керованих авіабомб.

За місяць було зафіксовано 5 523 бойових зіткнення. Кількість боїв неодноразово перевищувала 200 на добу. Найгарячішим днем на передовій стало 10 липня, коли за добу було зафіксовано 214 бойових зіткнень, – йдеться в повідомленні.

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Одночасно з високою інтенсивністю піхотних атак, артилерійських, ракетних обстрілів була висока динаміка застосування ворогом авіаційних бомб, оснащених універсальними модулями планування і корекції (керованих авіаційних бомб).

Протягом липня російська авіація скинула на позиції Сил оборони і прифронтові населені пункти 3 786 КАБів. Це більше, ніж у попередньому місяці (3 100 одиниць).

Найбільше КАБів росавіація в 2025 році скинула в квітні – понад 5 000.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 255-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Міноборони

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