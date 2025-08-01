Обвинувачений у замовленні Гандзюк Мангер намагався мобілізуватись, але суд відмовив

Обвинувачений у замовленні нападу на активістку Катерину Гандзюк колишній голова Херсонської ОДА Владислав Мангер спробував мобілізуватися до лав ЗСУ, однак суд відмовив йому в цьому.

Про це повідомляє Громадське та адвокат Масі Найєм.

Спроба мобілізації Владислава Мангера: що відомо

У клопотанні захисників Мангера значилось, що він прагне укласти контракт зі стрілецькою ротою 129 окремої важкої механізованої бригади (в/ч А7224).

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Вони стверджували, що у подальших засіданнях обвинувачений готовий брати участь як особисто, так і онлайн.

Також повідомляли, що суд може розглядати справу і без його присутності, оскільки питання щодо посилення запобіжного заходу не розглядалось.

– Відчувається гостра потреба у поповненні війська, Мангер брав участь в АТО, має військовий досвід, – аргументував позицію підзахисного адвокат Олександр Шадрін.

На думку захисту, на фронті немає ризику втечі обвинуваченого чи його впливу на свідків.

Однак прокурори піддали сумніву те, що Мангер брав участь в АТО, а також нагадали, що до цього він посилався на проблеми зі здоров’ям.

Сам Мангер під час засідання заявив, що вже 5 років знаходиться за ґратами, адже триває суд, однак його “обов’язок як людини – стояти на захисті держави”.

Його співобвинувачений, колишній помічник депутата облради Олексій Левін, заявив на судовому засіданні, що Мангер “записався не на волю, а на війну” і назвав тих, хто прийшов вимагати покарання – “державними зрадниками”, якщо вони виступлять проти можливого рішення суду відправити ексголову Херсонської ОДА до лав ЗСУ.

При цьому сам Левін говорив російською, що викликало обурення у людей, присутніх у залі суду.

Адвокат Масі Найєм, важко поранений на фронті, публічно розкритикував таку спробу уникнення відповідальності.

Зокрема, за його словами, суд розглядав можливість фактично відпустити Мангера – людину з чинним запобіжним заходом у вигляді тримання під вартою – до війська, ґрунтуючись на клопотанні, поданому з порушенням процедури.

– Якщо Мангера не покарають, то замовлення вбивства за допомогою військових буде повторюватись. Нагадаю, Мангер був організатором, виконавцем були колишні АТОшники, – підкреслив він.

Найєм попросив Генштаб ЗСУ та Київський апеляційний суд звернути увагу на це, адже армія – це “часть для служби, а не прикриття для тих, кого обвинувачують у вбивстві”.

Суд після розгляду відмовив у задоволенні клопотання про відправку Мангера до війська.

Що передувало

Нагадаємо, Владислав Мангер намагався потрапити на службу до 126-ї бригади територіальної оборони ще навесні 2024 року.

У бригаді після публічного розголосу спростували інформацію про можливу мобілізацію, заявивши, що його місце – у тюрмі.

Також Мангер намагався потрапити на фронт, надіславши листи до президента Володимира Зеленського. Проте він, дозволяючи деяким ув’язненими долучатися до захисту країни, відмовив Мангеру.

На херсонську активістку та радницю міського голови Катерину Гандзюк напали 31 линя 2018 року. Її облили кислотою, після чого вона померла в лікарні. Поліція спершу кваліфікувала цей злочин як хуліганство, однак потім поміняла кваліфікацію справи на умисне вбивство.

Вирок у цій справі отримало шестеро: виконавці – Микита Грабчук, Володимир Васянович, В’ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов. Організатори – Сергій Торбін та помічник депутата Миколи Паламарчука Ігор Павловський (він засуджений за приховування злочину).

Суд над Владиславом Мангером та Олексієм Левіним тривав більше трьох років, вони свою вину заперечують. 26 червня 2023 року Дніпровський суд Києва визнав їх винними і засудив до 10 років ув’язнення кожного.

Джерело: Громадське, Масі Найєм

Фото: Владислав Мангер

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