Події ночі 1 серпня: кількість загиблих у Києві зросла, Україна скликає засідання Радбезу

У Києві кількість загиблих зросла до 26 людей внаслідок російського удару 31 липня.

У Запорізькому районі внаслідок обстрілу КАБами є загиблий та постраждалі.

На фронті ЗСУ ліквідували північнокорейську САУ. Україна скликала Радбез ООН через атаку на столицю, а в США Сенат підтримав виділення $1 млрд допомоги на 2026 рік.

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Про головні події ночі 1 серпня – читайте в добірці на Фактах ICTV.

Кількість загиблих внаслідок удару по Києві зросла

Як повідомили в ДСНС, протягом ночі 1 серпня та вранці рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку у Святошинському районі 10 тіл загиблих, серед яких дитина 2-х років.

Таким чином кількість жертв російського удару по столиці в ніч на 31 липня зросла до 26 осіб, з яких 3 – діти. Постраждали 159 людей, з них – 16 дітей.

Психологи ДСНС надали допомогу 112 людям. З місця проведення робіт вивезено понад 2000 тонн уламків.

До ліквідації наслідків залучено 180 рятувальників та 60 одиниць техніки.

Обстріл КАБами Запоріжжя

Внаслідок обстрілу Запорізького району керованими авіабомбами поранено троє людей, зокрема дві жінки 36-ти та 77-ми років. Одна людина загинула.

Про це повідомив очільник військової адміністрації Іван Федоров.

– Одна жінка поранена у Веселянці, інша – у Малокатеринівці. Їм надана вся необхідна медична допомога, – написав він у своєму телеграм-каналі.

Також під час цієї атаки загинув 63-річний та поранений 65-річний чоловіки.

ЗСУ знищили САУ Коксан

Українські військові на фронті знищили рідкісний зразок техніки – північнокорейську важку 170-мм самохідну гаубицю М1989/М1991 Коксан.

Про це повідомив 14 окремий полк безпілотних авіаційних комплексів ЗСУ.

За інформацією, підрозділ Крима цього полку виявив північнокорейську самохідну артилерійську установку та скоригував вогонь реактивної системи залпового вогню HIMARS, у результаті чого ціль було знищено.

Україна скликає Радбез ООН

У відповідь на чергову масштабну ракетну атаку Росії по Києву 31 липня, яка спричинила численні жертви та серйозні руйнування, Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН.

Зустріч запланована на 1 серпня і проходитиме в межах порядку денного, присвяченого підтриманню миру та безпеки в Україні.

Очікується, що під час засідання міжнародна спільнота продемонструє чітку та рішучу позицію щодо дій Росії.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що попри прагнення Росії затягнути війну, світ має достатньо важелів впливу для її зупинення через консолідований тиск і принципову позицію на користь негайного та безумовного припинення бойових дій.

США виділили $1 млрд на допомогу Україні

Комітет з питань асигнувань Сенату США затвердив законопроєкт про оборонні витрати на 2026 фінансовий рік, у якому передбачено близько 1 мільярда доларів на підтримку України.

Це рішення було ухвалене, незважаючи на те, що адміністрація Дональда Трампа не включила це фінансування до свого бюджетного запиту, повідомляє Reuters.

Комітет погодив виділення 852 мільярдів доларів для Міністерства оборони на наступний фінансовий рік, що завершиться 30 вересня 2026 року.

Це на 21,7 мільярда, або 2,6%, більше, ніж було передбачено у попередньому запиті президента-республіканця.

Ініціативу підтримали 26 сенаторів, лише троє висловилися проти, що свідчить про широку двопартійну підтримку як серед демократів, так і республіканців.

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