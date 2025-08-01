Понад 30 людей з будинку для літніх загинули у Пекіні через повінь

Потужні зливи в Пекіні призвели до катастрофічних наслідків: упродовж тижня в регіоні загинули щонайменше 44 людини, 31 з них перебували у будинку для пенсіонерів у передмісті китайської столиці.

Повені в Пекіні: що відомо про наслідки

За даними місцевої влади, зливи в Пекіні почалися тиждень тому і досягли піку у понеділок.

Протягом кількох днів у районі Міюнь на північному сході столиці зафіксували до 573,5 мм опадів — майже як за цілий рік.

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Центр містечка з установою для літніх людей, не входив до зони евакуації, оскільки вважався безпечним. Утім, потоки води заблокували виходи, і врятувати більшість мешканців не вдалося.

– Це довело, що наш план порятунку у надзвичайних ситуаціях мав недоліки, а досвід щодо екстремальних погодних умов був недостатнім, – зазначив один держпосадовців Міюня Юй Вейго.

На момент катастрофи в установі знаходилося 69 літніх людей, з яких 55 мали різні функціональні обмеження. Наразі невідомо, чи є серед загиблих медичний персонал.

Водосховище Міюнь, найбільше на півночі Китаю, зазнало рекордних рівнів води під час дощів, які спустошили сусідні міста.

Річка Ціншуй, що збільшилась у кілька разів, перевищила показники, встановлі понад століття тому.

Загалом через негоду у Пекіні постраждали понад 300 тис. людей, 30 досі вважаються зниклими безвісти.

Джерело : Reuters

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