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Анастасія Гевко, редакторка стрічки
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РФ атакувала вокзал у Сумах, пошкоджено поїзд Харків — Ужгород – Укрзалізниця

Пошкодження поїзда №52 Одеса – Запоріжжя
Фото: ДСНС

У Сумах після атаки РФ на місцевий вокзал постраждав поїзд Харків — Ужгород. 

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці. 

Атака на вокзал у Сумах: наслідки

У потязі та на вокзалі пошкоджені вікна, однак пасажири, на щастя, вціліли. 

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Їх пересадили в інші вагони, і поїзд поновив рух. Наразі він їде за графіком. 

– Суми знову під ворожим обстрілом. Наслідки ударів – зокрема, й на сумському вокзалі. Пошкоджені вікна в поїзді № 45 Харків – Ужгород, – повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Нагадаємо, 26 липня російський дрон влучив у центр Сум, була пошкоджена будівля Сумської обласної військової адміністрації.

Після вибухів у Сумах було зафіксовано щонайменше чотири прильоти БпЛА, один з них – по нежитловому приміщенню. Частина жителів Сум та району тимчасово залишилася без світла.

Джерело: Укрзалізниця

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