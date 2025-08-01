РФ атакувала вокзал у Сумах, пошкоджено поїзд Харків — Ужгород – Укрзалізниця
У Сумах після атаки РФ на місцевий вокзал постраждав поїзд Харків — Ужгород.
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
Атака на вокзал у Сумах: наслідки
У потязі та на вокзалі пошкоджені вікна, однак пасажири, на щастя, вціліли.
Їх пересадили в інші вагони, і поїзд поновив рух. Наразі він їде за графіком.
– Суми знову під ворожим обстрілом. Наслідки ударів – зокрема, й на сумському вокзалі. Пошкоджені вікна в поїзді № 45 Харків – Ужгород, – повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
Нагадаємо, 26 липня російський дрон влучив у центр Сум, була пошкоджена будівля Сумської обласної військової адміністрації.
Після вибухів у Сумах було зафіксовано щонайменше чотири прильоти БпЛА, один з них – по нежитловому приміщенню. Частина жителів Сум та району тимчасово залишилася без світла.