РФ атакувала вокзал у Сумах, пошкоджено поїзд Харків — Ужгород – Укрзалізниця

У Сумах після атаки РФ на місцевий вокзал постраждав поїзд Харків — Ужгород.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Атака на вокзал у Сумах: наслідки

У потязі та на вокзалі пошкоджені вікна, однак пасажири, на щастя, вціліли.

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Їх пересадили в інші вагони, і поїзд поновив рух. Наразі він їде за графіком.

– Суми знову під ворожим обстрілом. Наслідки ударів – зокрема, й на сумському вокзалі. Пошкоджені вікна в поїзді № 45 Харків – Ужгород, – повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Нагадаємо, 26 липня російський дрон влучив у центр Сум, була пошкоджена будівля Сумської обласної військової адміністрації.

Після вибухів у Сумах було зафіксовано щонайменше чотири прильоти БпЛА, один з них – по нежитловому приміщенню. Частина жителів Сум та району тимчасово залишилася без світла.

Джерело : Укрзалізниця

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