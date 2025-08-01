Зеленський побував на місці ракетного удару в Києві: 31 загиблий, 179 поранених

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дії Росії неможливо виправдати та закликав ніколи не пробачати вбивств мирних українців.

Про це глава держави написав на своїй сторінці у соціальній мережі Х.

Зеленський відвідав місце обстрілу у Києві та пообіцяв допомогу постраждалим

Він висловив співчуття родинам загиблих під час одного з найжорстокіших ударів по Києву.

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— Те, що робить Росія, неможливо виправдати. Ми ніколи не пробачимо вбивства наших людей, ці жорстокі удари. Учорашнім ударом по Києву Росія вбила 31 людину, ще 179 отримали поранення. Щирі співчуття родинам, близьким, усім, хто втратив найдорожче, — заявив він.

Президент відвідав місце трагедії — зруйновану секцію дев’ятиповерхового житлового будинку — та поспілкувався з постраждалими.

— Держава обов’язково допоможе й підтримає всіх, хто постраждав, — додав він.

Глава держави подякував рятувальникам, медикам і всім, хто брав участь у ліквідації наслідків трагедії.

— Дякую всім, хто працював на місці трагедії — рятував, надавав допомогу, розбирав завали. Така взаємна підтримка — неймовірно важлива. Ми продовжимо посилювати захист наших людей, – написав Зеленський.

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