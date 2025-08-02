Буданов назвав сценарії завершення війни: Як у Грузії – не буде

Керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що наразі сценарій повернення України до орбіти Росії є нереалістичним.

Про це очільник ГУР заявив в інтерв’ю Мосейчук +.

Чи поверне Україна до Росії

– Зараз це неможливо. Бо навіть якщо хтось захотів зараз повернути, скажімо, в бік Росії, це просто не вдасться. І події, які ми бачимо в нашому суспільстві, ще раз це підтверджують, – сказав Буданов.

Зараз дивляться

Водночас, за словами глави ГУР, майбутнє не визначене, тож якщо українське суспільство не зробить серйозних висновків, наслідки можуть бути неприємними.

– Але питання, що буде далі. Якщо всі ми не змінимося і всерйоз не почнемо сприймати те, що є, можуть бути різні речі – і далеко не найприємніші, – попередив він.

Буданов провів алегорію зі своїм особистим захопленням – колекціонуванням поштових марок.

Він звернув увагу на те, що чимало держав, чиї марки зберігаються у його колекції, вже зникли з політичної мапи світу.

— Я країн 20 просто за марками показати можу, які не десь далеко в Африці. Не так далеко від нас існували і більше їх нема, навіть серед країн Європи. Десь, мабуть, 7 країн точно припинили існувати за цей проміжок часу. Тому треба всерйоз замислюватися над тим, що ми робимо та куди ми маємо рухатися, – наголосив він.

Коментуючи нещодавнє дослідження JP Morgan щодо ймовірних сценаріїв для України, Буданов наголосив, що це лише аналітичні моделі, а не передбачення.

– Це сценарії розвитку подій, передусім це треба пам’ятати. Це не догма, це суто сценарій, варіанти, – зауважив Буданов.

На його думку, сценарії на кшталт білоруського чи грузинського навряд задовольнять українців. Водночас варіанти “ізраїлізації” або південнокорейська модель здаються привабливішими, хоча й залишаються дискусійними.

– Я вважаю, що нам треба думати над тим, як жити далі в тих умовах, в яких ми вже перебуваємо. І думати, як нам зберегти нашу державність, наше суспільство, нашу культуру і націю. І думати найважче в цій ситуації буде над тим, як нам потім повернути те, що ми на певний проміжок часу втратили, – підсумував Буданов.

У цьому ж інтерв’ю очільник ГУР заявив, що Росія готується до війни з НАТО у 2030 році.

Підготуватися до війни з Альянсом – це першочергове завдання програми переозброєння Росії.

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