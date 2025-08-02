Буданов відповів, скільки замахів було на нього за час війни

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розкрив, скільки на нього було замахів.

Скільки було замахів на життя Буданова

Начальник ГУР Буданов в інтерв’ю Наталії Мосейчук заявив, що пережив щонайменше 10 замахів на своє життя, однак ця кількість могла бути більшою.

За словами керівника української воєнної розвідки, він не знає, скільки точно було замахів на нього.

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– Чесно? Я навіть не знаю. Така правдива відповідь. Точно кількість не знаю. Понад 10 точно. Відверто кажучи, думаю, близько 20, – стверджує Буданов.

Замахи на життя Буданова

Як раніше повідомляли у Головному управлінні розвідки, з початку вторгнення Росії керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов пережив щонайменше 10 замахів, зокрема авіаційно-ракетний удар.

У жовтні 2023 року стало відомо про отруєння Маріанни Буданової – дружини начальника української воєнної розвідки. Медики виявили в її організмі сліди важких металів, що могло бути результатом навмисного впливу.

У травні 2024 року Служба безпеки України викрила агентів російських спецслужб, які готували серію вбивств ключових фігур у керівництві, зокрема президента Володимира Зеленського, керівників СБУ та ГУР.

Розслідування встановило, що до змови були залучені й посадовці з одного з департаментів Управління державної охорони.

За словами керівника СБУ Василя Малюка, в Україні вже викрито понад 100 агентурних мереж, частина з яких готувала замахи на вищих посадовців держави, включно з Зеленським і Будановим.

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