Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 2 серпня: ліквідовано 1010 окупантів та 40 одиниць важкої техніки
Минулої доби Сили оборони України ліквідували на фронті щонайменше 1010 російських військових.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Станом на 2 серпня 2025 року загальні втрати РФ у війні складають понад 1 млн 55 тис. військовослужбовців.
Зараз дивляться
Втрати ворога на 2 серпня 2025 року
- особового складу – близько 1 055 210 (+1010) осіб,
- танків – 11 068 од,
- бойових броньованих машин – 23 069 (+1) од,
- артилерійських систем – 30 982 (+38) од,
- РСЗВ – 1452 (+1) од,
- засобів ППО – 1203 од,
- літаків – 421 од,
- гелікоптерів – 340 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 49 196 (+139) од,
- крилатих ракет – 3551 од,
- кораблів / катерів – 28 од,
- підводних човнів – 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 57 024 (+130) од,
- спеціальної техніки – 3935 од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 256-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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