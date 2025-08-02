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Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 2 серпня: ліквідовано 1010 окупантів та 40 одиниць важкої техніки

російські танки
Фото: Getty Images

Минулої доби Сили оборони України ліквідували на фронті щонайменше 1010 російських військових.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Станом на 2 серпня 2025 року загальні втрати РФ у війні складають понад 1 млн 55 тис. військовослужбовців.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 2 серпня 2025 року

  • особового складу – близько 1 055 210 (+1010) осіб,
  • танків – 11 068 од,
  • бойових броньованих машин – 23 069 (+1) од,
  • артилерійських систем – 30 982 (+38) од,
  • РСЗВ – 1452 (+1) од,
  • засобів ППО – 1203 од,
  • літаків – 421 од,
  • гелікоптерів – 340 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 49 196 (+139) од,
  • крилатих ракет – 3551 од,
  • кораблів / катерів – 28 од,
  • підводних човнів – 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 57 024 (+130) од,
  • спеціальної техніки – 3935 од.
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Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 256-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ЗСУ

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