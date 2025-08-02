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Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
4 хв.

Зеленський пропонує ратифікувати угоду про 100-річне партнерство з Британією

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт №0332 щодо ратифікації сторічної угоди з Великою Британією.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Історичне партнерство між Україною та Британією

У січні цього року Велика Британія та Україна підписали безпрецедентну 100-річну угоду про партнерство.

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Її мета – побудувати тісні зв’язки між державами у широкому спектрі сфер: від торгівлі, безпеки й оборони – до науки, технологій, освіти та культури.

Угоду підписали президент Володимир Зеленський і тодішній прем’єр-міністр Британії Кір Стармер.

Документ передбачає:

  • зміцнення військової співпраці у сфері морської безпеки, включно зі створенням нової структури для посилення безпеки в Балтійському, Чорному та Азовському морях;
  • протидію російській агресії;
  • об’єднання експертів для розвитку науково-технологічного партнерства в охороні здоров’я, агротехнологіях, сфері дронів, космосі;
  • реалізацію освітніх проєктів для посилення дружби між країнами.

Також буде запроваджено британську систему перевірки для відстеження незаконно вивезеного зерна з тимчасово окупованих територій.

Угода закріплює роль Великої Британії як ключового партнера України у сферах енергетики, видобутку критичних ресурсів і виробництва “зеленої” сталі.

Домовленість окремо наголошує, що вступ України до НАТО є найнадійнішою гарантією її безпеки, а Лондон твердо підтримує незворотній курс Києва на членство в Альянсі.

Сторони домовилися поглиблювати співпрацю у сферах, важливих не лише в умовах війни, визнаючи роль України в зміцненні євроатлантичної безпеки.

Особливу увагу приділено оперативній сумісності та внеску України як майбутнього члена НАТО.

Десять напрямків стратегічного партнерства

Угода охоплює такі важливі сфери співпраці:

  1. Зміцнення обороноздатності
  2. Забезпечення безпеки та підтримка членства в НАТО
  3. Партнерство у сфері морської безпеки
  4. Розвиток економічного та торговельного співробітництва
  5. Співпраця в енергетиці, кліматі та переході до чистої енергії
  6. Сфера правосуддя та притягнення до відповідальності
  7. Протидія інформаційним маніпуляціям і втручанням
  8. Наука, технології та інновації
  9. Розвиток соціокультурних зв’язків
  10. Співробітництво з питань міграції

Угода набуде чинності після того, як обидві сторони завершать внутрішньодержавні процедури.

Вона буде чинною протягом 100 років, якщо жодна зі сторін не припинить її дію раніше.

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