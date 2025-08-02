Зеленський пропонує ратифікувати угоду про 100-річне партнерство з Британією
Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт №0332 щодо ратифікації сторічної угоди з Великою Британією.
Про це повідомляється на сайті парламенту.
Історичне партнерство між Україною та Британією
У січні цього року Велика Британія та Україна підписали безпрецедентну 100-річну угоду про партнерство.
Її мета – побудувати тісні зв’язки між державами у широкому спектрі сфер: від торгівлі, безпеки й оборони – до науки, технологій, освіти та культури.
Угоду підписали президент Володимир Зеленський і тодішній прем’єр-міністр Британії Кір Стармер.
Документ передбачає:
- зміцнення військової співпраці у сфері морської безпеки, включно зі створенням нової структури для посилення безпеки в Балтійському, Чорному та Азовському морях;
- протидію російській агресії;
- об’єднання експертів для розвитку науково-технологічного партнерства в охороні здоров’я, агротехнологіях, сфері дронів, космосі;
- реалізацію освітніх проєктів для посилення дружби між країнами.
Також буде запроваджено британську систему перевірки для відстеження незаконно вивезеного зерна з тимчасово окупованих територій.
Угода закріплює роль Великої Британії як ключового партнера України у сферах енергетики, видобутку критичних ресурсів і виробництва “зеленої” сталі.
Домовленість окремо наголошує, що вступ України до НАТО є найнадійнішою гарантією її безпеки, а Лондон твердо підтримує незворотній курс Києва на членство в Альянсі.
Сторони домовилися поглиблювати співпрацю у сферах, важливих не лише в умовах війни, визнаючи роль України в зміцненні євроатлантичної безпеки.
Особливу увагу приділено оперативній сумісності та внеску України як майбутнього члена НАТО.
Десять напрямків стратегічного партнерства
Угода охоплює такі важливі сфери співпраці:
- Зміцнення обороноздатності
- Забезпечення безпеки та підтримка членства в НАТО
- Партнерство у сфері морської безпеки
- Розвиток економічного та торговельного співробітництва
- Співпраця в енергетиці, кліматі та переході до чистої енергії
- Сфера правосуддя та притягнення до відповідальності
- Протидія інформаційним маніпуляціям і втручанням
- Наука, технології та інновації
- Розвиток соціокультурних зв’язків
- Співробітництво з питань міграції
Угода набуде чинності після того, як обидві сторони завершать внутрішньодержавні процедури.
Вона буде чинною протягом 100 років, якщо жодна зі сторін не припинить її дію раніше.