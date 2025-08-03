Кривонос: НАБУ розслідує корупцію серед топів, але деякі фігуранти тікають за кордон

Директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що Бюро розслідує десятки справ проти високопосадовців, зокрема ексміністра, віцепрем’єра та голови Верховного Суду.

Про це він сказав в інтерв’ю ВВС.

Водночас керівник Національного бюро розслідувань визнав проблему втечі підозрюваних за кордон.

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Гучні справи НАБУ

– Нещодавно НАБУ оголосило підозру шістьом фігурантам, серед яких був чинний на той момент віцепрем’єр, – розповів Кривонос.

Йдеться про справу Олексія Чернишова. За словами очільника НАБУ, це перший випадок, коли підозру оголошено посадовцю такого рангу з виконавчої влади.

Кривонос також нагадав про резонансну справу щодо “золотих яєць” по 17 гривень, яка стосується постачання харчів для армії, завдавши збитки на понад мільярд гривень.

Інша гучна справа – розкрадання коштів на медичних закупівлях, де фігурує колишній керівник Інституту раку. Збитки становлять понад 200 млн грн.

За словами директора НАБУ, ця особа мала фактичну монополію на поставки медичного обладнання в Україну.

У провадженні Бюро також є справа голови Верховного Суду, якого затримали на хабарі. Судовий процес уже триває.

– Маємо два вироки з реальним строком покарання для народних депутатів. Один отримав сім років, інший – дев’ять. Один з них брав хабар $85 тис. за оренду державної землі, інший підкуповував чиновника Агентства відновлення, – додав він.

Про втечі фігурантів за кордон

Окрема проблема, за словами Кривоноса, це втечі підозрюваних за кордон. Серед таких – колишній голова Фонду держмайна та ексдепутат Київради Денис Комарницький.

– НАБУ відповідальне лише за викриття та передачу справи до суду. Ми не контролюємо фігурантів після цього. Вони платять заставу, носять електронний браслет, а потім тікають, – пояснив він.

Причинами таких втеч Кривонос назвав недостатню кількість справних електронних браслетів та затягування судових процесів. Окрім того, НАБУ фіксує діяльність злочинних груп, які за гроші переправляють людей через кордон.

– Ми викрили депутата облради, який за $10 тис. обіцяв допомогти перетнути кордон. Посадовці платять значно більше, – зазначив він.

Про витоки інформації

– Єдина проблема, яку я визнаю – це витоки інформації, які дозволяють фігурантам тікати ще до оголошення підозри. Але зараз ми багато зробили, щоб це зупинити, – підсумував Кривонос.

У НАБУ запевняють, що справи, де фігурували керівники АМКУ та уряду, стали можливими саме завдяки боротьбі з витоками. Усі затримання відбулися вчасно.

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