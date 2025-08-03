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Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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МАГАТЕ повідомило про вибухи та дим поблизу Запорізької АЕС 2 серпня

ЗАЕС в Енергодарі
Фото: Getty Images

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у суботу, 2 серпня, повідомило, що його команда на Запорізькій АЕС чула вибухи та бачила дим, що підіймався з прилеглої території.

Це зазначено у звіті МАГАТЕ.

Вибухи на ЗАЕС 2 серпня: що відомо

За даними МАГАТЕ, зранку один із допоміжних об’єктів підприємства обстріляли з артилерії та дронами.

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Допоміжний об’єкт розташований за 1200 метрів від периметра майданчика ЗАЕС, і команда МАГАТЕ спостерігала дим з цього напрямку в другій половині дня 2 серпня.

– Будь-яка атака поблизу атомної електростанції – незалежно від передбачуваної цілі – створює потенційні ризики і для ядерної безпеки, і її необхідно уникати, – заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Він закликав до максимальної військової стриманості поблизу ядерних об’єктів.

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19 липня повідомлялося про задимлення біля Запорізької АЕС – причиною стала лісова пожежа.

У червні повідомлялося, що російські окупанти почали будувати плавучу насосну станцію, щоб запустити Запорізьку АЕС. Насосна станція може перекачувати до 80 тис. кубометрів води на годину.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що Запорізька АЕС (потужністю 6 ГВт) з 7 травня залишається підключеною лише до однієї високовольтної лінії живлення (750 кВ). Останню резервну лінію електропередач напругою 330 кВ було пошкоджено.

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