ММ-25 замість пікселя: ЗСУ змінюють камуфляж

Збройні сили України отримають нову форму, яка поступово замінить чинний камуфляж ММ-14, більше відомий як піксель.

Про це повідомляє сайт Партнер МОУ.

ЗСУ переходять на нову військову форму: що відомо

Центральне управління розвитку матеріального забезпечення ЗСУ вже затвердило до подальшого використання новий камуфляжний візерунок ММ-25. Його застосовуватимуть під час виготовлення предметів речового майна для українських військових.

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Офіційне зображення ММ-25 наразі не розголошується.

Точні терміни переходу на нову форму поки що невідомі, але через значну чисельність української армії процес повної заміни форми може тривати кілька років. Також наразі не повідомляється, коли перші комплекти нового однострою надійдуть безпосередньо у війська.

Нагадаємо, згідно з чинним законодавством України, носіння військової форми або її елементів особами, які не мають на це права, є адміністративним правопорушенням. За таке порушення передбачена відповідальність у вигляді штрафу та конфіскації форми.

Навіть носіння одягу з військовим принтом, як-от футболки в піксель, може розглядатися як адміністративне правопорушення, якщо це може ввести в оману щодо вашого статусу.

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