РФ атакувала Україну 83- дронами та ракетами: скільки цілей збила ППО

У ніч на 3 серпня Росія атакувала Україну 83-ма засобами повітряного нападу.

Атака на Україну 3 серпня: скільки цілей збила ППО

Як повідомили у Повітряних силах, цієї ночі було збито 61 повітряну ціль.

Так під час нічної атаки російські окупанти застосували:

Зараз дивляться

76 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Шаталово, Курськ, Міллерово РФ;

1 балістичну ракету Іскандер-М із Брянської обл РФ;

5 зенітних керованих ракет С-300/С-400 із Курської обл РФ.;

1 крилату ракету Х-22 із повітряного простору над акваторією Чорного моря.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 61 повітряну ціль:

60 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни;

1 балістичну ракету Іскандер-М.

Зафіксовано влучання 6 ракет та 16 БпЛА у 8 локаціях а також падіння збитих уламків у 2 локаціях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 257-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.