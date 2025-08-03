Україна розробила Дорожню карту розвитку Повітряних сил за стандартами НАТО

Міністерство оборони України та Командування Повітряних сил ЗСУ презентували Президенту Володимиру Зеленському Дорожню карту розвитку авіаційних спроможностей відповідно до стандартів НАТО.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Дорожня карта розвитку Повітряних сил України за стандартами НАТО: що відомо

Документ розроблено у межах діяльності Коаліції повітряних сил та базується на Доктрині повітряної міці Альянсу — стратегічному документі, що визначає принципи застосування військової авіації для стримування агресії та гарантування безпеки.

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Мета дорожньої карти — посилити спроможності України у сфері військової авіації.

Зокрема:

забезпечити здатність ефективно діяти під час об’єднаних операцій у межах НАТО;

завдавати поразки противнику під час війни;

створити систему стримування для запобігання подальшій агресії.

Структура документа відповідає ключовим функціям, визначеним у доктрині НАТО, що дозволить інтегрувати Повітряні сили України у спільний оборонний простір Альянсу.

Як зазначили в Міноборони, завдяки реалізації дорожньої карти Повітряні сили ЗСУ зможуть наблизитися до рівня однієї з найсильніших авіаційних сил у Європі.

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