Втрати ворога на 3 серпня: ЗСУ ліквідували 920 окупантів та знищили понад 40 артсистем

Минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували щонайменше 920 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, наші воїни знищили дві ворожі бойові броньовані машини та 43 артилерійські системи. Оборонці неба збили 178 дронів та одну ракету.

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Втрати ворога на 3 серпня

особового складу – близько 1 056 130 (+920) осіб,

танків – 11 068 од,

бойових броньованих машин – 23 071 (+2) од,

артилерійських систем – 31 025 (+43) од,

РСЗВ – 1452 од,

засобів ППО – 1203 од,

літаків – 421 од,

гелікоптерів – 340 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 49 374 (+178) од,

крилатих ракет – 3552 (+1) од,

кораблів / катерів – 28 од,

підводних човнів – 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 57 159 (+135) од,

спеціальної техніки – 3935 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 257-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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