Бронювання стоматологів: чи є шанс отримати відстрочку у 2025 році

Зміни, внесені Кабінетом Міністрів України до Порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час, викликали нову хвилю обговорень. Зокрема, почала з’являтися інформація про можливість бронювання стоматологів.

Чи можна забронювати стоматолога, читайте в нашому матеріалі.

Чи можливе бронювання стоматологів у 2025 році

Адвокатка бюро Сидорченко і Партнери Тетяна Марчак у коментарі для Фактів ICTV зазначила, що Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №1362, якою вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.

Зараз дивляться

У документі з’явився новий пункт, що прямо передбачає можливість бронювання військовозобов’язаних, які обіймають певні спеціалізовані посади, зокрема:

протезисти-ортезисти,

техніки-протезисти-ортезисти,

інженери-технологи-протезисти,

інженери-протезисти,

механіки протезно-ортопедичних виробів.

Марчак наголосила, що ці спеціальності прямо пов’язані з реабілітацією та ортопедією, а не зі стоматологією.

– Як зазначено в статті 10 Закону України Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я, протезиста-ортезиста віднесено до фахівців з реабілітації, і саме це пояснює, чому вони потрапили до переліку тих, кого можна бронювати, – наголосила адвокат.

За словами адвокатки, у самій постанові немає жодного згадування про лікарів-стоматологів, зубних техніків чи інші стоматологічні спеціальності. Тому бронювання стоматологів-протезистів можливе лише на загальних засадах.

До того ж, Кабінет Міністрів України постановою №36 дозволив повне бронювання військовозобов’язаних працівників медичних установ державної та комунальної форми власності. Раніше ця можливість обмежувалась 50% від загальної кількості.

Але зміни стосуються закладів громадського здоров’я, центрів крові, а також установ, що проводять судово-медичні та судово-психіатричні експертизи.

Правила бронювання стоматологів

За словами адвокатки, більшість стоматологічних клінік, особливо приватних, не входять до переліку критично важливих підприємств, які мають право на бронювання працівників.

Водночас є винятки. Наприклад, якщо клініка надає екстрену медичну допомогу або виконує спеціальні завдання у військовій сфері, то її працівники можуть претендувати на відстрочку від мобілізації за умови визнання підприємства критично важливим.

– Ідеться, зокрема, про участь у лікуванні пацієнтів із серйозними травмами або забезпечення спеціалізованої допомоги військовим, – говорить Марчак.

Порядок бронювання стоматологів:

Ініціює процес роботодавець, а саме керівник закладу має звернутися з відповідним поданням до органу виконавчої влади чи МОЗ.

У заявці зазначаються посади працівників, яких планують забронювати, а також надається обґрунтування, чому саме ці фахівці є необхідними.

Далі документи розглядаються, і у випадку позитивного рішення формується наказ із переліком заброньованих осіб.

Стандартний термін бронювання становить до 6 місяців із можливістю подальшого продовження.

Працівник повинен мати офіційний трудовий договір та отримувати щомісячну заробітну плату не менше, ніж мінімальна зарплата, помножена на коефіцієнт 2,5.

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