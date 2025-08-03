Купувати нафту у РФ неприйнятно: США звинуватили Індію у фінансуванні війни в Україні

В апараті президента США відкрито звинуватили Індію у фінансуванні війни в Україні, заявивши, що країна активно купує нафту у Кремля.

США назвали неприйнятним купівлю Індією нафти у РФ

В ефірі одного з американських телеканалів заступник керівника апарату президента США Стівен Міллер заявив, що США вважають неприйнятним те, що Індія купує російську нафту, пише видання Reuters.

– Він (Дональд Трамп, – Ред.) дуже чітко сказав, що для Індії неприйнятно продовжувати фінансувати цю війну, купуючи нафту у Росії… Люди будуть шоковані, дізнавшись, що Індія фактично пов’язана з Китаєм у закупівлі російської нафти. Це вражаючий факт, – сказав він.

Як зауважує видання, критика з боку Міллера стала найгострішою з усього, що адміністрація президента США говорила про Індію.

Зараз дивляться

Зокрема сам Міллер – не просто один з найвпливовіших помічників Трампа, проте й заступник керівника апарату Білого дому. Тому його слова мають значно більше значення, ніж інша критика від інших чиновників.

Нагадаємо, що раніше американська газета The New York Times писала, що попри погрози санкціями з боку президента США Дональда Трампа, в Індії мають намір продовжуватимуть купувати дешеву російську нафту.

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