Київ обговорює з Варшавою кредит на €120 млн для купівлі польської зброї — Сибіга

Україна звернулася до Польщі з проханням надати кредит на €120 млн для придбання продукції польського оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв’ю Укрінформу.

Україна готова купувати польську зброю за кредитні кошти

Глава української дипломатії підкреслив, що польське озброєння, зокрема переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun та самохідні артилерійські установки Krab, показали високу ефективність і надійність у бойових умовах.

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Саме тому Україна готова закуповувати подібні зразки озброєння у польських виробників.

— За рахунок цього кредиту ми готові придбати у Польщі продукцію їхньої оборонної галузі. Польща має хороші традиції виробництва продукції “оборонки”, і ми готові розглядати можливість її закупівлі, – сказав Андрій Сибіга.

Питання кредитування стало однією з ключових тем обговорення під час нещодавньої зустрічі Сибіги з главою польської дипломатії Радославом Сікорським.

Міністр також зазначив, що під час переговорів обговорювалися наступні пакети військової допомоги Варшави для Києва.

Українська сторона постійно інформує партнерів про ключові пріоритети та потреби, які мають українські воїни на полі бою.

Окрім закупівель, Київ веде діалог з Варшавою про можливості співвиробництва продукції ОПК як на території України, так і на території Польщі, що може стати взаємовигідним проєктом для обох країн.