На Вовчанському напрямку воюють найманці з Китаю, країн Азії та Африки – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про участь іноземних найманців у бойових діях на Вовчанському напрямку.

Глава держави повідомив про це після спілкування з військовими 17 окремого мотопіхотного батальйону 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.

Іноземні найманці воюють проти ЗСУ

За словами президента, військові на позиціях фіксують залучення найманців з низки країн, зокрема Китаю, Таджикистану, Узбекистану, Пакистану, а також африканських держав.

Зараз дивляться

– Говорили з командирами про ситуацію на передовій, оборону Вовчанська, динаміку боїв. Окремо підняли питання забезпечення дронами та їх застосування, рекрутингу та прямого фінансування бригад. Фіксують воїни на цьому напрямку участь у війні найманців із Китаю, Таджикистану, Узбекистану, Пакистану та країн Африки. Будемо реагувати, – написав Зеленський у Telegram.

Під час поїздки до Харківської області президент також нагородив українських захисників державними відзнаками.

– Для мене честь – бути тут. Дякую за те, що боретесь, воюєте, служите своїй державі, українському народові та підтримуєте одне одного, – зазначив він.

У межах візиту глава держави відвідав військових, які проходять лікування та реабілітацію в одному з медичних закладів регіону.

Він вручив їм ордени За мужність ІІІ ступеня та медалі За військову службу Україні.

Президент висловив вдячність бойовим медикам, які опікуються пораненими бійцями, та відзначив їх медалями За військову службу Україні і За врятоване життя.

Зеленський також ознайомився з роботою мобільного польового госпіталю, який раніше використовувався на передовій, а зараз під’єднаний до медичного закладу для підсилення можливостей лікування.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.