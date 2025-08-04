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Артем Куля, спеціальний кореспондент програми Факти тижня
Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Поки економіка РФ ослабла: чи змусять США Китай та Індію не купувати російську нафту

Трамп-Путін

28 липня президент США Дональд Трамп пообіцяв скоротити 50-денний термін, який він дав кремлівському диктатору Володимиру Путіну на врегулювання війни Росії в Україні. За словами Трампа, він залишить Путіну 10-12 днів.

Факти Тижня розбиралися, як санкційна бомба США вдарить по Росії та чи дотиснуть Сполучені Штати Китай та Індію відмовитись від російської нафти.

Зустріч Путіна і Лукашенка

1 серпня на російському острові Валаам, що на півночі від Санкт-Петербурга, зустрілися самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та Путін.

Зараз дивляться

У своїй заяві журналістам кремлівський диктатор заявив, що умови для перемир’я в Україні залишаються незмінними: відмова від вступу до НАТО, нейтральний статус та виведення українських військ з чотирьох областей за межі їхніх адмінкордонів.

Колишній посол України у Франції Олег Шамшур вважає, що ця зустріч Путіна та Лукашенка, яка, на перший погляд, мала вигляд невимушеної, насправді не випадково відбулась в такій формі.

– Два виродки посиділи на лавці, про щось поговорили. Він (Путін) також показав: Ну от ви мене намагаєтесь залякати, а я не боюсь. От якщо хочете, то я вам скажу ще один раз (про цілі у війні, – Ред.), – наголосив Олег Шамшур.

Можна вважати, що слова Путіна під час зустрічі із Лукашенком були першою відповіддю на ультиматум Трампа.

– Немає сенсу чекати. Це були 50 днів, зараз буде 10-12 днів. Я хотів бути щедрим, але ми просто не бачимо жодного прогресу, – заявив Дональд Трамп у Вашингтоні.

Санкції проти РФ

На думку Олега Шамшура, якщо вводити економічні санкції, то треба саме зараз, коли російська економіка у поганому стані.

Хоч санкції й спрямовані на Росію, але основний удар припадає на тих, хто купує в неї товари, передусім нафту. А це головно Індія та Китай.

Для Вашингтона та Пекіна мита – це значно ширше уявлення про те, виглядатиме світовий порядок в наступні 20-30 років.

Росія хоче використати цей момент і сісти за цей стіл переговорів третьою. А в майбутньому це означатиме, що Москва може претендувати на розподіл впливів у світі.

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Сюрпризи для Росії

На скорочення терміну ультиматуму Дональда Трампа відреагував погрозами голова Радбезу РФ Дмитро Медвєдєв. Проте і Трамп не забарився із відповіддю.

– Скажіть Медведєву, невдалому президенту Росії, який досі думає, що він президент, стежити за словами. Він заходить на дуже небезпечну територію! – написав Трамп у соцмережі.

Заступник директора аналітичного центру Політика Артем Бронжуков вважає, що відповідь американського президента на слова Медведєва є гарним знаком для України.

– Це Моська, яка гавкає на слона. Але водночас проблема в тому, що слон настільки самозакоханий, що не пропускає все це гарчання з боку придворного кремлівського шута і Трамп на це відповідає. Для України це чудово, – говорить Артем Бронжуков.

Медведєва у своїх погрозах завжди все зводить до стратегічної ядерної зброї.

За словами засновника та голови правління Інституту світової політики Віктора Шлінчака, у Білому домі добре розуміють, що те, що у Медведєва на язиці, то у Путіна в голові.

Проте Трамп не забарився із відповіддю і відправив два атомні підводні човни в бік Росії.

Чи введе Трамп 100-відсоткові мита проти РФ

1 серпня набули чинності 25-відсоткові американські митні тарифи на імпорт з Індії. Варто зазначити, що Індія – найбільший покупець російської нафти, що транспортується морем. Агентство Reuters повідомляє, що індійські нафтопереробні заводи зупинили закупівлі російської нафти.

Експосол України у Франції Олег Шамшур говорить, що Індія є тією країною, яка шукає баланс.

– Вона живе під загрозою агресивного Китаю і їй потрібен партнер. І цей партнер – це Захід. Це перш за все Сполучені Штати. І тут є збіг, бажання і інтересів, – пояснює Олег Шамшур.

Нагадаємо, що ЄС зобов’язався експортувати у найближчі три роки енергоносіїв з США на $750 млрд. Експерти вбачають у цьому підготовку до переговорів з Китаєм і психологічний тиск на Москву.

Після такого росіяни одразу побігли до свого старшого товариша в Пекін, де російський міністр закордонних справ Сергій Лавров вмовляв та випрошував гарантії, що Китай підтримає Росію, каже Артем Бронжуков.

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Китайський спротив

Наразі США та Китай ведуть переговори що продовження торгового перемир’я ще на 90 днів. Водночас Пекін відмовляється підкоритися вимогам Вашингтона не купувати російську нафту.

– Останні зустрічі не дають великого оптимізму і сподівання, що Китай сьогодні готовий натиснути на Росію і готовий якимось чином посприяти тому, щоб війна закінчилася, – вважає Шлінчак.

Водночас Китай також не готовий зараз постачати в Росію певні види озброєнь чи певні види товарів, які можуть нести подвійне призначення.

Коли спливе термін ультиматуму Трампа, то тут можливі два варіанти розвитку подій: перший – Трамп спробує прискорити переговори з Китаєм, щоб він тиснув на Росію; другий – Трамп спочатку укладе угоди з менш впертими гравцями, як Індія та країни Перської затоки, а тоді перейде до Китаю, ослабивши його переговорні позиції і залякавши Путіна.

Відкритим лишається питання, чи спрацює цей задум Дональда Трампа. Китай вже показав, що готовий діяти у відповідь.

Якщо це відбудеться, то конфлікт між Китаєм на США може вийти на зовсім новий рівень – на кшталт холодної війни між Сполученими Штатами і СРСР.

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НПЗ Лукойл

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