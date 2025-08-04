Поки економіка РФ ослабла: чи змусять США Китай та Індію не купувати російську нафту

28 липня президент США Дональд Трамп пообіцяв скоротити 50-денний термін, який він дав кремлівському диктатору Володимиру Путіну на врегулювання війни Росії в Україні. За словами Трампа, він залишить Путіну 10-12 днів.

Факти Тижня розбиралися, як санкційна бомба США вдарить по Росії та чи дотиснуть Сполучені Штати Китай та Індію відмовитись від російської нафти.

Зустріч Путіна і Лукашенка

1 серпня на російському острові Валаам, що на півночі від Санкт-Петербурга, зустрілися самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та Путін.

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У своїй заяві журналістам кремлівський диктатор заявив, що умови для перемир’я в Україні залишаються незмінними: відмова від вступу до НАТО, нейтральний статус та виведення українських військ з чотирьох областей за межі їхніх адмінкордонів.

Колишній посол України у Франції Олег Шамшур вважає, що ця зустріч Путіна та Лукашенка, яка, на перший погляд, мала вигляд невимушеної, насправді не випадково відбулась в такій формі.

– Два виродки посиділи на лавці, про щось поговорили. Він (Путін) також показав: Ну от ви мене намагаєтесь залякати, а я не боюсь. От якщо хочете, то я вам скажу ще один раз (про цілі у війні, – Ред.), – наголосив Олег Шамшур.

Можна вважати, що слова Путіна під час зустрічі із Лукашенком були першою відповіддю на ультиматум Трампа.

– Немає сенсу чекати. Це були 50 днів, зараз буде 10-12 днів. Я хотів бути щедрим, але ми просто не бачимо жодного прогресу, – заявив Дональд Трамп у Вашингтоні.

Санкції проти РФ

На думку Олега Шамшура, якщо вводити економічні санкції, то треба саме зараз, коли російська економіка у поганому стані.

Хоч санкції й спрямовані на Росію, але основний удар припадає на тих, хто купує в неї товари, передусім нафту. А це головно Індія та Китай.

Для Вашингтона та Пекіна мита – це значно ширше уявлення про те, виглядатиме світовий порядок в наступні 20-30 років.

Росія хоче використати цей момент і сісти за цей стіл переговорів третьою. А в майбутньому це означатиме, що Москва може претендувати на розподіл впливів у світі.

Сюрпризи для Росії

На скорочення терміну ультиматуму Дональда Трампа відреагував погрозами голова Радбезу РФ Дмитро Медвєдєв. Проте і Трамп не забарився із відповіддю.

– Скажіть Медведєву, невдалому президенту Росії, який досі думає, що він президент, стежити за словами. Він заходить на дуже небезпечну територію! – написав Трамп у соцмережі.

Заступник директора аналітичного центру Політика Артем Бронжуков вважає, що відповідь американського президента на слова Медведєва є гарним знаком для України.

– Це Моська, яка гавкає на слона. Але водночас проблема в тому, що слон настільки самозакоханий, що не пропускає все це гарчання з боку придворного кремлівського шута і Трамп на це відповідає. Для України це чудово, – говорить Артем Бронжуков.

Медведєва у своїх погрозах завжди все зводить до стратегічної ядерної зброї.

За словами засновника та голови правління Інституту світової політики Віктора Шлінчака, у Білому домі добре розуміють, що те, що у Медведєва на язиці, то у Путіна в голові.

Проте Трамп не забарився із відповіддю і відправив два атомні підводні човни в бік Росії.

Чи введе Трамп 100-відсоткові мита проти РФ

1 серпня набули чинності 25-відсоткові американські митні тарифи на імпорт з Індії. Варто зазначити, що Індія – найбільший покупець російської нафти, що транспортується морем. Агентство Reuters повідомляє, що індійські нафтопереробні заводи зупинили закупівлі російської нафти.

Експосол України у Франції Олег Шамшур говорить, що Індія є тією країною, яка шукає баланс.

– Вона живе під загрозою агресивного Китаю і їй потрібен партнер. І цей партнер – це Захід. Це перш за все Сполучені Штати. І тут є збіг, бажання і інтересів, – пояснює Олег Шамшур.

Нагадаємо, що ЄС зобов’язався експортувати у найближчі три роки енергоносіїв з США на $750 млрд. Експерти вбачають у цьому підготовку до переговорів з Китаєм і психологічний тиск на Москву.

Після такого росіяни одразу побігли до свого старшого товариша в Пекін, де російський міністр закордонних справ Сергій Лавров вмовляв та випрошував гарантії, що Китай підтримає Росію, каже Артем Бронжуков.

Китайський спротив

Наразі США та Китай ведуть переговори що продовження торгового перемир’я ще на 90 днів. Водночас Пекін відмовляється підкоритися вимогам Вашингтона не купувати російську нафту.

– Останні зустрічі не дають великого оптимізму і сподівання, що Китай сьогодні готовий натиснути на Росію і готовий якимось чином посприяти тому, щоб війна закінчилася, – вважає Шлінчак.

Водночас Китай також не готовий зараз постачати в Росію певні види озброєнь чи певні види товарів, які можуть нести подвійне призначення.

Коли спливе термін ультиматуму Трампа, то тут можливі два варіанти розвитку подій: перший – Трамп спробує прискорити переговори з Китаєм, щоб він тиснув на Росію; другий – Трамп спочатку укладе угоди з менш впертими гравцями, як Індія та країни Перської затоки, а тоді перейде до Китаю, ослабивши його переговорні позиції і залякавши Путіна.

Відкритим лишається питання, чи спрацює цей задум Дональда Трампа. Китай вже показав, що готовий діяти у відповідь.

Якщо це відбудеться, то конфлікт між Китаєм на США може вийти на зовсім новий рівень – на кшталт холодної війни між Сполученими Штатами і СРСР.

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