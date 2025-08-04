РФ полює на цивільних уздовж усієї лінії фронту, потрібні санкції – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська армія навмисно вбиває цивільних і навіть медиків-рятувальників по всій лінії фронту.

Про це йдеться у повідомлення президента у Telegram.

Росія систематично атакує цивільне населення та рятувальників

У своєму зверненні український лідер детально описав жорстокі методи ведення війни російськими військами.

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За його словами, вбивства людей і дітей, а також навмисні удари FPV-дронами по рятувальниках та медиках, які прибувають на допомогу після атак, стали типовими для кожного міста чи громади в зоні досяжності російських безпілотників.

— Росія полює на цивільних уздовж усієї лінії фронту. Вбивства людей. Вбивства дітей. Навмисні удари FPV по рятувальниках і медиках, які приїжджають на допомогу після атак, – зазначив Зеленський.

Зеленський підкреслив, що російська армія “просто вбиває все живе”, систематично порушуючи всі норми міжнародного гуманітарного права.

Подібна тактика застосовується окупантами не епізодично, а як частина продуманої стратегії тероризування українського населення.

Президент звернувся до міжнародних партнерів із закликом посилити тиск на Москву через запровадження вторинних санкцій.

— Світ має достатньо сили, щоб зупинити це й захистити людей. Кожен день зволікань призводить до втрати наших людей, – заявив Володимир Зеленський.

Зокрема, він наголосив на необхідності обмежень щодо торгівлі російськими енергоносіями та банківського сектору РФ.

Український лідер також підкреслив важливість швидкої реалізації всіх домовленостей щодо посилення захисту України, узгоджених з міжнародними партнерами.

Він наголосив, що кожен день зволікань призводить до нових втрат серед українського народу.

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