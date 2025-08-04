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Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
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Суд засудив двох агенток ГРУ, які шпигували за позиціями ЗСУ на Покровському напрямку

вирок суду у справі про замах на Вʼячеслава Соболєва
Фото: Pexels

Суд призначив терміни ув’язнення ще двом агенткам російської воєнної розвідки, викритим СБУ на Донеччині.

Про це повідомили у службі безпеки України.

Суд виніс вирок інформаторкам, які коригували вогонь по ЗСУ: що відомо

Жінки передавали окупантам дані про позиції українських військових у Покровському напрямку, коригували ворожий вогонь та допомагали готувати удари по силах оборони.

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За даними слідства, об’єктами їхнього шпигунства були координати укріпрайонів, систем ППО, артилерійських позицій та складів ЗСУ. Отриману інформацію російські війська використовували для ударів керованими авіабомбами, дронами та ракетами.

Одна з агенток намагалася встановити місця розташування підрозділів радіоелектронної боротьби, після чого втекла на Дніпропетровщину, але була затримана СБУ. Її засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Інша діяла за завданням співробітника центру спецпризначення ГРУ Сенеж та збирала дані про переміщення колон бронетехніки Сил оборони. Її затримали в лютому 2024 року, а з урахуванням співпраці зі слідством призначили 13 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Обох жінок визнано винними за ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану) та ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) КК України. Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій і Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

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