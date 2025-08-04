Суд засудив двох агенток ГРУ, які шпигували за позиціями ЗСУ на Покровському напрямку

Суд призначив терміни ув’язнення ще двом агенткам російської воєнної розвідки, викритим СБУ на Донеччині.

Про це повідомили у службі безпеки України.

Суд виніс вирок інформаторкам, які коригували вогонь по ЗСУ: що відомо

Жінки передавали окупантам дані про позиції українських військових у Покровському напрямку, коригували ворожий вогонь та допомагали готувати удари по силах оборони.

Зараз дивляться

За даними слідства, об’єктами їхнього шпигунства були координати укріпрайонів, систем ППО, артилерійських позицій та складів ЗСУ. Отриману інформацію російські війська використовували для ударів керованими авіабомбами, дронами та ракетами.

Одна з агенток намагалася встановити місця розташування підрозділів радіоелектронної боротьби, після чого втекла на Дніпропетровщину, але була затримана СБУ. Її засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Інша діяла за завданням співробітника центру спецпризначення ГРУ Сенеж та збирала дані про переміщення колон бронетехніки Сил оборони. Її затримали в лютому 2024 року, а з урахуванням співпраці зі слідством призначили 13 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Обох жінок визнано винними за ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану) та ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) КК України. Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій і Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.