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Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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У Львові розпочали ексгумаційні роботи для перепоховання польських солдатів

Мінкульт
Фото: Мінкульт

Українсько-польська експедиція 4 серпня розпочала пошуково-ексгумаційні роботи на території колишнього цвинтаря на Збоїщах у Львові для перепоховання останків солдатів Війська Польського.

Про це повідомляє Міністерство культури України.

Пошуки останків солдатів, що загинули на Львівщині: що відомо

Воїни загинули у вересні 1939 року під час героїчної оборони Львова від німецького війська.

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Серед загиблих були представники різних національностей, які боронили місто від нацистських загарбників.

Роботи проходять у межах двосторонньої співпраці, спрямованої на спільне осмислення складних історичних подій.

За словами заступника міністра культури та стратегічних комунікацій України Андрія Наджоса, підготовка до експедиції стала можливою завдяки наполегливій роботі обох країн та взаємному прагненню до справедливості.

— Пам’ять про жертв Другої світової війни — це не лише про минуле, це про наші сьогоднішні цінності: гідність, взаємну повагу, здатність до діалогу, – зазначив Наджос.

Керівник справами виконкому Львівської міськради Євген Бойко розповів, що цвинтар функціонував до 1960-х років, а остаточно був ліквідований у 1987 році.

У 1990-х на цьому місці встановили символічний дерев’яний хрест із написом польською мовою пам’яті жовнірів польського війська.

Орієнтовно ексгумаційні роботи триватимуть до 30 серпня.

Нагадаємо, що у травні завершився польовий етап ексгумаційних робіт у селі Пужники на Тернопільщині, де віднайшли останки 42 осіб.

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