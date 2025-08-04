У ЗСУ створюють перший у світі батальйон безпілотних наземних комплексів

Україна першою у світі формує батальйон наземних роботизованих комплексів — полк безпілотних систем К-2 впроваджує новий підрозділ.

Про це повідомляє офіційне видання Міністерства оборони України АрміяInform.

Перший у світі батальйон НРК: що відомо

20 окремий полк безпілотних систем К-2 оголосив про створення першого в світі батальйону наземних безпілотних комплексів (НРК).

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Роботизовані комплекси вже зарекомендували себе як ефективні системи для евакуації поранених, доставки боєприпасів, інженерної розвідки та вогневого прикриття.

Відтепер бойовий підрозділ роботизованих машин виконуватиме завдання на передовій без участі людини.

Наразі триває активна підготовка до умов фронту: облаштовується майстерня для технічного обслуговування, встановлюється супутниковий зв’язок, посилюється захист причепів, адаптуються лафети для перевезення роботів.

Також модернізуються інші дрони — FPV-розвідники та Вампіри, які забезпечуватимуть прикриття та навігацію для наземних систем.

Для реалізації проєкту оголошено збір коштів на суму 20 млн грн, що підуть не на закупівлю самих роботів (їх забезпечує держава), а на інфраструктуру, захист, технічне дооснащення та розгортання батальйону на постійній основі.

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