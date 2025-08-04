Україна працює над організацією візиту Ердогана: яка тема може стати ключовою

Україна активно працює над організацією візиту президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, ключовою темою якого може стати ратифікація угоди про вільну торгівлю між країнами.

Про це повідомив посол України в Туреччині Наріман Джелял в інтерв’ю РБК-Україна.

Зеленський особисто запросив Ердогана до України

За словами українського дипломата, особисте запрошення Ердогану передав президент Володимир Зеленський під час їхньої недавньої зустрічі.

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Турецький лідер підтвердив готовність відвідати Україну, проте організація візиту потребує значних зусиль через численні складнощі.

— Запрошення президента Зеленського дуже просте: Туреччина зацікавлена в підписанні угоди про вільну торгівлю. Президент Зеленський запропонував ратифікувати цю угоду під час візиту Ердогана, що було б гарним і символічним кроком, – пояснив посол України.

Джелял підкреслив, що угода про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною є стратегічно важливою для обох держав.

Документ має велике значення як для розвитку партнерських відносин, так і для українського бізнесу, хоча може створити певну напругу через посилення конкуренції на ринку.

Президент Володимир Зеленський запропонував провести ратифікацію торговельної угоди саме під час візиту Ердогана. Це стало б символічним кроком у двосторонніх відносинах.

За оцінкою посла, це політичне рішення демонструватиме взаємну зацікавленість країн у поглибленні економічного співробітництва.

Конкретні дати візиту турецького президента до України поки що не оголошувалися, оскільки дипломатичні служби продовжують працювати над вирішенням організаційних питань.

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