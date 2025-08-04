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Україна працює над організацією візиту Ердогана: яка тема може стати ключовою

Володимир Зеленський, Реджеп Ердоган
Фото: Depositphotos

Україна активно працює над організацією візиту президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, ключовою темою якого може стати ратифікація угоди про вільну торгівлю між країнами.

Про це повідомив посол України в Туреччині Наріман Джелял в інтерв’ю РБК-Україна.

Зеленський особисто запросив Ердогана до України

За словами українського дипломата, особисте запрошення Ердогану передав президент Володимир Зеленський під час їхньої недавньої зустрічі.

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Турецький лідер підтвердив готовність відвідати Україну, проте організація візиту потребує значних зусиль через численні складнощі.

— Запрошення президента Зеленського дуже просте: Туреччина зацікавлена в підписанні угоди про вільну торгівлю. Президент Зеленський запропонував ратифікувати цю угоду під час візиту Ердогана, що було б гарним і символічним кроком, – пояснив посол України.

Джелял підкреслив, що угода про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною є стратегічно важливою для обох держав.

Документ має велике значення як для розвитку партнерських відносин, так і для українського бізнесу, хоча може створити певну напругу через посилення конкуренції на ринку.

Президент Володимир Зеленський запропонував провести ратифікацію торговельної угоди саме під час візиту Ердогана. Це стало б символічним кроком у двосторонніх відносинах.

За оцінкою посла, це політичне рішення демонструватиме взаємну зацікавленість країн у поглибленні економічного співробітництва.

Конкретні дати візиту турецького президента до України поки що не оголошувалися, оскільки дипломатичні служби продовжують працювати над вирішенням організаційних питань.

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