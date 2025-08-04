Втрати ворога на 4 серпня: ЗСУ ліквідували 1 010 окупантів і знищили 28 артсистем

Минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували щонайменше 1 010 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, наші воїни знищили вісім ворожих бойових броньованих машин та 28 артилерійські системи. Оборонці неба збили 77 дронів та одну ракету.

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Втрати ворога на 4 серпня

особового складу – близько 1 057 140 (+1 010);

танків – 11 069 (+1);

бойових броньованих машин – 23 079 (+8);

артилерійських систем – 31 053 (+28);

РСЗВ – 1 452;

засобів ППО – 1 203;

літаків – 421;

гелікоптерів – 340 ;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49 451 (+77);

крилатих ракет – 3553 (+1);

кораблів / катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 57 244 (+85);

спеціальної техніки – 3935.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 258-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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