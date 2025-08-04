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Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.

Втрати ворога на 4 серпня: ЗСУ ліквідували 1 010 окупантів і знищили 28 артсистем

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували щонайменше 1 010 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, наші воїни знищили вісім ворожих бойових броньованих машин та 28 артилерійські системи. Оборонці неба збили 77 дронів та одну ракету.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 4 серпня

  • особового складу – близько 1 057 140 (+1 010);
  • танків – 11 069 (+1);
  • бойових броньованих машин – 23 079 (+8);
  • артилерійських систем – 31 053 (+28);
  • РСЗВ – 1 452;
  • засобів ППО – 1 203;
  • літаків – 421;
  • гелікоптерів – 340 ;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49 451 (+77);
  • крилатих ракет – 3553 (+1);
  • кораблів / катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 57 244 (+85);
  • спеціальної техніки – 3935.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 258-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Генштаб

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