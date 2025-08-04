Завтра збираю Ставку: Зеленський про відверту розмову з бригадами на Харківщині

Президент України Володимир Зеленський збере Ставку верховного головнокомандувача у вівторок, 5 серпня, на якій обговорять все почуте від воїнів у Харківській області.

Про це заявив глава держави у вечірньому відеозверненні за 4 серпня за підсумками візиту на Харківщину.

Зеленський про поїздку в Харків і область

– Сьогодні – Харків, Харківщина, дуже сильні люди. Спочатку – бойові бригади. Вовчанський напрямок, 57 бригада. Далі – позиції 92 окремої штурмової бригади. Дуже ефективні бригади. Дякую вам, воїни, за кожного знищеного окупанта, – заявив Зеленський.

Президент відзначив українських воїнів у Харківській області державними нагородами.

Зараз дивляться

– В обох бригадах дуже відверто поговорили. Про те, як уже працюють важливі рішення, які були ухвалені, зокрема про пряме фінансування для бригад – передусім на дрони, – пояснив глава держави.

На думку Зеленського, дуже важливо зараз дати більше можливостей бригадам самостійно за актуальними потребами та своїм вибором купувати пікапи та інші необхідні засоби.

– Завтра збираю Ставку. Обговоримо там усе, що сьогодні почули від наших військових, – наголосив президент.

На жаль, в Україні досі багато юридичних складнощів і бюрократії. Однак Київ намагатиметься все спрощувати та давати більше можливостей українським бригадам, звернув увагу Зеленський.

Водночас розвиватимуть контракти в армії, щоб їх можна було розширити, зокрема на основі досвіду контрактів 18-24.

Президент уже говорив з очільником області та міста про додаткову фінансову підтримку для бригад на Харківщині, які виконують бойові завдання.

– Це те, про що ми говорили з хлопцями сьогодні в 57 бригаді. Звісно, є речі, які залишимо непублічними, те, про що говорили з комбатами. Але теж спробуємо все це реалізувати, – наголосив Зеленський.

Доповнюється…

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