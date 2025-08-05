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Корупція на закупівлі РЕБ: екскерівнику Рубіжанської МВА Юрченку обрали запобіжний захід

ВАКС

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) обрав запобіжний захід колишньому керівнику Рубіжанської міської військової адміністрації Андрію Юрченку, фігуранту справи про корупцію під час закупівель засобів радіоелектронної боротьби.

Про це повідомляє Суспільне.

ВАКС узяв під варту екскерівника Рубіжанської МВА Юрченка: що відомо

Його взяли під варту строком на 60 діб із правом внесення застави у розмірі 6 млн грн.

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Попередньо відомо, що під час засідання були допитані детективи НАБУ, які проводили затримання та обшук у Юрченка. Вони розповіли про перебіг слідчих дій і поведінку підозрюваного. Захист заявив про намір оскаржити рішення суду в апеляційному порядку.

5 серпня ВАКС також обрав запобіжний захід полковнику Національної гвардії Василю Мишанському, підозрюваному у корупційних порушеннях під час закупівлі дронів і засобів РЕБ для своєї військової частини. Суд постановив тримати його під вартою до 30 вересня 2025 року з можливістю внесення застави у 2 млн грн.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід колишньому голові Луганської обласної військової адміністрації Сергію Гайдаю — тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави в розмірі 10 млн грн.

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ВАКС

Фото: ВАКС

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