Міноборони тестує новий камуфляж ММ-25: про заміну пікселя не йдеться
Міноборони України закупить пробні партії речового майна в новому маскувальному малюнку ММ-25. Станом на зараз не йдеться про повну заміну пікселя – малюнка ММ-14.
Про це повідомили в оборонному відомстві.
ЗСУ матимуть додатковий варіант камуфляжу
У червні 2025 року Міноборони на запит Головнокомандувача ЗСУ та після звернень військових затвердило зразки додаткового маскувального малюнка ММ-25. Його використовуватимуть під час виготовлення предметів речового майна.
У відомстві заявили, що вже оголошено закупівлю пробної партії продукції у нових кольорових патернах.
– Наразі не йдеться про повну заміну чинного малюнка ММ-14 (піксель) на ММ-25. Новий візерунок розглядається як додатковий колір, подібно до вже дозволених варіантів – олива, койот чи ММ-16Ф, – йдеться у повідомленні.
Центральне управління розвитку матеріального забезпечення (ЦУРМЗ) вже затвердило оновлену Технічну специфікацію A01XJ.29979-539:2025 (02) Тканини бавовняні та змішані, яку доповнило маскувальним малюнком ММ-25.
Закупівельна агенція Міноборони DOT вже оголосила перші тендери на закупівлю пробних партій продукції з використанням нового малюнка.
На 2025 рік заплановане постачання – по 20 тис. одиниць. У Міноборони зауважили, що такий підхід дасть змогу протестувати виробничі можливості та поступово інтегрувати новий камуфляж у систему речового забезпечення.