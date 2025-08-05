П’ять важливих питань: Зеленський провів Ставку за підсумками візиту на Харківщину

Президент України Володимир Зеленський за підсумками свого візиту на Харківщину провів наради й Ставку головнокомандувача ЗСУ, окресливши п’ять важливих питань, зокрема щодо закупівлі дронів та пікапів для бригад.

Зеленський на Ставці окреслив п’ять важливих питань

Глава держави повідомив, що почав день із вирішення питань, які вчора обговорювали в бригадах на Харківщині.

– Зараз провів уже й окремі наради з військовим командуванням, з урядовцями, також провів Ставку. Саме щодо того, що напередодні говорили комбати, комбриги, – розповів він.

Зараз дивляться

Перше питання, яке було на порядку денному – підготовка у навчальних центрах. Це стосується як бойової підготовки, так і психологічної, мотиваційної. Має бути більше саме реального бойового досвіду цієї війни під час підготовки воїнів, наголосив Зеленський.

Друге питання – збільшення прямого фінансування бригадам на закупівлю дронів. Саме це доручив зробити глава держави, зауваживши, що гроші на це є.

Третє питання стосувалось збільшення можливостей для купівлі пікапів, на що вказували у більшості бригад.

– Тобто має бути спрощення процедур і пряме фінансування для підрозділів так само, як на закупівлю дронів. Має бути реальна можливість у наших воїнів купувати саме ті машини, які їм потрібні, саме так, як це буде найбільш швидко, – додав він.

Четверте питання стосувалось Контракту 18–24. Як наголосив президент, програма має бути розширена. Під час нарад та Ставки були обговорені деякі варіанти, включно зі збільшенням віку та обставин, за яких може бути укладений саме такий формат контракту. Міністерство оборони, Генеральний штаб і команда Офісу мають представити суспільству деталі, зауважив Зеленський.

І п’яте чутливе питання – затягування виконання рішень про нагородження.

– На жаль, багато випадків, коли наші воїни з різних складових Сил оборони місяцями очікують на вручення державних нагород, і це лише через громіздкі бюрократичні процедури, – додав президент.

Зеленський доручив максимально скоротити документообіг, кількість різноманітних підписів і погоджень та наголосив на потребі цифровізувати й цю сферу також.

У понеділок він очікує від секретаря РНБО, Міністерства оборони, головнокомандувача, Генерального штабу та команди Офісу доповідей про виконання.

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