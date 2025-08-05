Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Допомога малозабезпеченим сім’ям з 1 серпня: що варто знати
Пенсії, соціальна допомога і ВПО: очільник Мінсоцполітики анонсував зміни
Всім зробив гарно: Іво Бобул згадав свої чотири шлюби та найбільшу помилку
Не бачимо прогресу: Рубіо про чергові переговори з оточенням Путіна про Україну
Вибухи в Києві 3 серпня: ворог атакував столицю ракетами
Марта Бондаренко, редакторка стрічки
3 хв.

РФ атакувала Україну Іскандером та 46 дронами: як відпрацювала ППО

ППО України

У ніч на 5 серпня (із 19:00 4 серпня) російський ворог запустив по Україні балістичну ракету та 46 ударних дронів типу Shahed та безпілотників-імітаторів.

Про це йдеться у зведенні командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряна атака на Україну 5 серпня

Так, ворог запускав дрони з наступних напрямків: Курська, Брянська, Орла, Приморсько-Ахтарська. Балістичною ракетою Іскандер-М росіяни атакували з Брянської області.

Зараз дивляться

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 5 серпня протиповітряна оборона збила та подавила 29 російських дронів-камікадзе типу Shahed та імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 17 безпілотників на Сході України та балістичної ракети. Також зафіксовано падіння збитих дронів у трьох локаціях на південному та північно-східному напрямках.

Читайте також
РФ атакувала Лозову: є загиблий та поранені, тимчасово закритий вокзал
атака на Лозову

Нагадаємо, що вчора зранку росіяни балістичною ракетою Кинджал атакували місто Старокостянтинів на Хмельниччині.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 259-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Пов'язані теми:

атака дронамиВійна в УкраїніРакетні удари РосіїШахеди
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь