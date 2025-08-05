РФ атакувала Україну Іскандером та 46 дронами: як відпрацювала ППО

У ніч на 5 серпня (із 19:00 4 серпня) російський ворог запустив по Україні балістичну ракету та 46 ударних дронів типу Shahed та безпілотників-імітаторів.

Про це йдеться у зведенні командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряна атака на Україну 5 серпня

Так, ворог запускав дрони з наступних напрямків: Курська, Брянська, Орла, Приморсько-Ахтарська. Балістичною ракетою Іскандер-М росіяни атакували з Брянської області.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 5 серпня протиповітряна оборона збила та подавила 29 російських дронів-камікадзе типу Shahed та імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 17 безпілотників на Сході України та балістичної ракети. Також зафіксовано падіння збитих дронів у трьох локаціях на південному та північно-східному напрямках.

Нагадаємо, що вчора зранку росіяни балістичною ракетою Кинджал атакували місто Старокостянтинів на Хмельниччині.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 259-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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