Росія планує створити 10 нових дивізій до кінця року, 2 вже створено – Сирський

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський провів нараду за підсумками діяльності війська у липні, який став одним із найнапруженіших місяців на фронті.

Про це Головком повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Головнокомандувач ЗСУ повідомив про успіхи та втрати ворога у липні

На сході російські війська намагалися наступати майже по всій лінії бойового зіткнення, використовуючи тактику тисячі порізів — атаки невеликими штурмовими групами.

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Найскладнішою залишалася ситуація на Покровському, Добропільському та Новопавлівському напрямках. Водночас на Північнослобожанському напрямку українські війська досягли успіхів у звільненні територій Сумської області та продовжують бойові дії на території Курської області РФ.

У відповідь на активізацію обстрілів росіянами тилових міст та цивільної інфраструктури, Україна посилила протиповітряну оборону та наростила застосування дронів-перехоплювачів.

Удари по ВПК РФ і зростання ефективності дронів: що відомо

Помітні результати у липні принесли й засоби DeepStrike: було уражено десятки об’єктів військово-промислового комплексу противника. Українські безпілотники та інші засоби знищили склади шахедів, військові аеродроми, полігони, а також оборонні, електромеханічні, хімічні та нафтопереробні заводи РФ, суттєво знизивши виробничі спроможності її ВПК.

Завдяки вдосконаленню системи управління БПЛА другий місяць поспіль зростає ефективність знищення противника, що дозволяє ще більше підтримувати піхоту на передовій.

За місяць російські втрати склали понад 33,2 тисячі військових, що на 800 більше, ніж у червні. Водночас ворог щомісяця поповнює свої сили на близько 9 тисяч осіб і планує сформувати до кінця року 10 нових дивізій, дві з яких уже створено.

У зв’язку з цим Україна продовжить мобілізаційні заходи, підвищення рівня бойової підготовки та розвиток безпілотної компоненти армії. Продовжується корпусна реформа: більшість нових армійських корпусів уже отримали визначені ділянки відповідальності та комплекти військ.

Під час наради також обговорили підготовку особового складу, логістику, ремонт техніки, будівництво фортифікацій та забезпечення правопорядку у військах. Окрему увагу приділили безпеці військових у навчальних центрах і на полігонах.

Сирський подякував українським воїнам за стійкість та професіоналізм і попередив, що серпень теж буде важким, адже ворог посилюватиме тиск.

– Наше завдання – не дати йому досягти своїх цілей. І ми це зробимо, – наголосив він.

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