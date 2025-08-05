Скільки території Україна втратила в липні: статистика від DeepState

За даними аналітиків DeepState, російські війська продовжують утримувати темпи наступу.

Скільки території втратила Україна в липні, читайте в нашому матеріалі.

Скільки території України окуповано в липні 2025 року

За даними DeepState, у липні було окуповано 564 квадратні кілометри території України. Якщо порівняти з червнем, обсяги окупованої території залишились практично незмінними, адже різниця в межах статистичної похибки.

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Аналітики здійснили порівняння інтенсивності штурмових дій російської армії з кількістю захоплених територій на різних напрямках.

Скільки території Росія окупувала у липні на різних напрямках:

Новопавлівський напрямок — 34% від усіх окупованих територій, при цьому лише 12% від загальної кількості штурмів.

Покровський напрямок — 22% окупованих територій, водночас 35% штурмових дій.

Лиманський напрямок — 12% територій, 15% атак.

Харківський напрямок (зокрема Куп’янський) — 9% територій і 9% атак.

Торецький — 5% територій, 5% штурмів.

Сіверський — 4% територій, 4% штурмів.

Запорізький — 3% територій, 1,3% атак.

Сумський — 0% територій попри 11% штурмових дій.

Скільки території окупувала РФ в липні та на яких ділянках найінтенсивніший наступ

Цифри свідчать про різну інтенсивність наступу на різних ділянках фронту. Найбільш затратними для ворога виявились Покровський та Сумський напрямки, адже там російським військам доводилось проводити більше атак, щоб досягти результату.

Водночас Новопавлівський напрямок залишається найнебезпечнішим. Саме там агресор із меншими зусиллями досягає найбільшої ефективності. На інших ділянках простежується майже пряма пропорційність між кількістю штурмів і зайнятих територій, що стало неочікуваним навіть для аналітиків.

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