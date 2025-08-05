У дронах, якими РФ атакує Україну, виявили компоненти з Індії: що кажуть в ОП

У російських ударних дронах, зокрема йдеться про Шахеди та Герані, виявили індійські компоненти.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

У російських дронах – компоненти з Індії

– На жаль, в російських ударних дронах виявляємо індійські компоненти. Це дрони, які використовуються на фронті та проти цивільних, зокрема – Шахед/Герань, – написав Єрмак.

Керівник ОП заявив, що необхідно позбавити росіян можливості отримувати компоненти з інших країн та зупинити вбивства українці.

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Він додав, що купівля російських енергоресурсів є фінансуванням війни, яке не сприяє миру.

До свого допису він прикріпив матеріал видання Hindustan Times, в якому йдеться, що Україна порушила питання про те, що компоненти, виготовлені або зібрані фірмами в Індії, були виявлені на безпілотниках іранської розробки, які використовуються ЗС РФ.

Українські дипломати порушили це питання на зустрічі зі спецпредставником ЄС із санкцій Девідом О’Салліваном всередині липня.

Згідно з документами, з якими ознайомилося видання, розслідування в Україні встановило, що електронні компоненти компаній Vishay Intertechnology і Aura Semiconductor, зібрані або виготовлені в Індії, були використані Росією у виробництві БпЛА Shahed-136.

Журналісти зазначають, що документи містили детальну інформацію та зображення конкретних компонентів.

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