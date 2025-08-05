У Києві підозрюваний у злочині пустив газ та підірвав квартиру, поранено поліцейського

У Дарницькому районі Києва підозрюваний у вчиненні злочину чоловік влаштував вибух у власній квартирі, пустивши газ. Інцидент стався 5 серпня.

Про це повідомила поліція Києва.

Вибух у Дарницькому районі Києва: що відомо

За попередніми даними, вибух стався під час роботи правоохоронців на місці події. Постраждали сам підозрюваний та один із поліціянтів. Обох доставили до медзакладів, де їм надають допомогу.

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Мешканців будинку вчасно евакуювали, завдяки чому вдалося уникнути жертв. У поліції поки не уточнюють, у чому саме підозрюють чоловіка, обіцяючи оприлюднити подробиці пізніше.

За інформацією ДСНС, загалом унаслідок вибуху постраждали четверо людей: двох госпіталізували, ще двом допомогу надали на місці. Після вибуху у квартирі виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Нагадаємо, у Покровському районі Кривого Рогу вдень 4 серпня сталася масштабна пожежа на підприємстві, яке виготовляє випічку для супермаркетів, пекарень та булочних.

За інформацією ДСНС, унаслідок займання загинуло три людини. Пожежа охопила площу близько 1 000 кв. м.

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