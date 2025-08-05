Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Допомога малозабезпеченим сім’ям з 1 серпня: що варто знати
Пенсії, соціальна допомога і ВПО: очільник Мінсоцполітики анонсував зміни
Не бачимо прогресу: Рубіо про чергові переговори з оточенням Путіна про Україну
Всім зробив гарно: Іво Бобул згадав свої чотири шлюби та найбільшу помилку
Вибухи в Києві 3 серпня: ворог атакував столицю ракетами
Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
2 хв.

У Києві підозрюваний у злочині пустив газ та підірвав квартиру, поранено поліцейського

місце злочину

У Дарницькому районі Києва підозрюваний у вчиненні злочину чоловік влаштував вибух у власній квартирі, пустивши газ. Інцидент стався 5 серпня.

Про це повідомила поліція Києва.

Вибух у Дарницькому районі Києва: що відомо

За попередніми даними, вибух стався під час роботи правоохоронців на місці події. Постраждали сам підозрюваний та один із поліціянтів. Обох доставили до медзакладів, де їм надають допомогу.

Зараз дивляться

Мешканців будинку вчасно евакуювали, завдяки чому вдалося уникнути жертв. У поліції поки не уточнюють, у чому саме підозрюють чоловіка, обіцяючи оприлюднити подробиці пізніше.

За інформацією ДСНС, загалом унаслідок вибуху постраждали четверо людей: двох госпіталізували, ще двом допомогу надали на місці. Після вибуху у квартирі виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

вибух
Фото: ДСНС
вибух
Фото: ДСНС
вибух
Фото: ДСНС
вибух
Фото: ДСНС
місце злочину
Фото: ДСНС
місце злочину
Фото: поліція Києва
вибух
вибух
вибух
вибух
місце злочину
місце злочину

Нагадаємо, у Покровському районі Кривого Рогу вдень 4 серпня сталася масштабна пожежа на підприємстві, яке виготовляє випічку для супермаркетів, пекарень та булочних.

За інформацією ДСНС, унаслідок займання загинуло три людини. Пожежа охопила площу близько 1 000 кв. м.

Читайте також
У готелі Власта у Львові спалахнула пожежа: серед постраждалих — діти
Львів пожежа

Пов'язані теми:

КиївНаціональна поліціяНацполіція
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь