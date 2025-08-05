Україна готова виробляти дрони разом із Японією – Сибіга

Україна готова до спільного з Японією виробництва безпілотних літальних апаратів.

Про це в інтерв’ю японському виданню заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Які дрони Україна може виробляти разом з Японією

За словами Андрія Сибіги, під час війни з країною-агресором Росією Україна отримала величезний досвід у виробництві дронів і БпЛА. Тому співпраця між Києвом і Токіо може бути взаємовигідною.

Зараз дивляться

– Зараз ми є світовими лідерами у виробництві дронів… Ми готові поділитися з Японією нашим досвідом і співпрацювати, наприклад у виробництві дронів, – заявив міністр.

Посилаючись на суворі обмеження Японії щодо передання озброєнь, закріплені в її Конституції, Сибіга зазначив, що співпраця у сфері дронів може охоплювати широкий спектр – від аграрного призначення до розвідувальних технологій.

Нагадаємо, що під час першого українсько-японського форуму, присвяченого сприянню економічному відновленню України, було укладено 29 угод про співпрацю.

Серед ключових домовленостей – тристороння декларація між ЮНІДО, Міністерствами економіки Японії та України щодо зеленого промислового оновлення з переданням технологій і створенням нових підприємств спільно з японським приватним сектором.

Організаторами форуму виступили Міністерство економіки, торгівлі та промисловості Японії та Міністерство економіки України за участю Японської організації зовнішньої торгівлі (JETRO).

У заході взяли участь представники урядів, провідних організацій та бізнесу обох країн.

Джерело: Kyodo News

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