Верховна Рада IX скликання: депутатський склад у 2025 році

Вибори до Верховної Ради IX скликання відбулися 2019 року. Яка кількість народних обранців входить зараз до складу Ради – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Скільки депутатів в Україні у 2025 році

За даними, розміщеними на сайті Верховної Ради, 5 серпня 2025 року у Верховній Раді налічується 397 депутатів. Депутатський корпус поділений між кількома ключовими фракціями та групами. Станом на 5 серпня 2025 року, найбільшою силою, яка має вирішальну вагу в ухваленні рішень, залишається фракція політичної партії Слуга Народу, що налічує аж 231 депутата.

Поруч із нею діють і менші, але впливові фракції. Європейська Солідарність є другою за чисельністю фракцією, до її складу входить 27 депутатів. Слідом за нею йде Всеукраїнське об’єднання Батьківщина, яке налічує 25 членів. Фракція Голос представлена 19 депутатами, які також беруть активну участь у парламентських процесах.

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Крім фракцій, у парламенті існують і депутатські групи, що формуються для реалізації спільних інтересів та цілей. За даними, група Платформа за життя та мир складається з 21 депутата, а група ДОВІРА з 19. Партія За майбутнє та Відновлення України, мають по 17 членів кожна.

21 народний депутат України не входять до складу будь-якої фракції.

Джерело : Верховна Рада

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