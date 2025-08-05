Втрати ворога на 5 серпня: ліквідовано ще 1 120 окупантів і 28 артсистем

Втрати ворога на 5 серпня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останньою інформацією, Сили оборони України за добу ліквідували 1 120 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 259-ту добу повномасштабної війни становлять 1 058 260 убитими й пораненими.

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Втрати ворога на 5 серпня 2025

особового складу – близько 1 058 260 (+1 120) осіб;

танків – 11071 (+2);

бойових броньованих машин – 23 091 (+12);

артилерійських систем – 31 081 (+28);

РСЗВ – 1452;

засобів ППО – 1203;

літаків – 421;

гелікоптерів – 340;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49 620 (+169);

крилатих ракет – 3 555 (+2);

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 57 337 (+93);

спеціальної техніки – 3 935.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 259-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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