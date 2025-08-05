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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
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Втрати ворога на 5 серпня: ліквідовано ще 1 120 окупантів і 28 артсистем

російський танк
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати ворога на 5 серпня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останньою інформацією, Сили оборони України за добу ліквідували 1 120 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 259-ту добу повномасштабної війни становлять 1 058 260 убитими й пораненими.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 5 серпня 2025

  • особового складу – близько 1 058 260 (+1 120) осіб;
  • танків – 11071 (+2);
  • бойових броньованих машин – 23 091 (+12);
  • артилерійських систем – 31 081 (+28);
  • РСЗВ – 1452;
  • засобів ППО – 1203;
  • літаків – 421;
  • гелікоптерів – 340;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49 620 (+169);
  • крилатих ракет – 3 555 (+2);
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 57 337 (+93);
  • спеціальної техніки – 3 935.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 259-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Генштаб ЗСУ

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