Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
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Втрати ворога на 5 серпня: ліквідовано ще 1 120 окупантів і 28 артсистем
Втрати ворога на 5 серпня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останньою інформацією, Сили оборони України за добу ліквідували 1 120 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 259-ту добу повномасштабної війни становлять 1 058 260 убитими й пораненими.
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Втрати ворога на 5 серпня 2025
- особового складу – близько 1 058 260 (+1 120) осіб;
- танків – 11071 (+2);
- бойових броньованих машин – 23 091 (+12);
- артилерійських систем – 31 081 (+28);
- РСЗВ – 1452;
- засобів ППО – 1203;
- літаків – 421;
- гелікоптерів – 340;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49 620 (+169);
- крилатих ракет – 3 555 (+2);
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 57 337 (+93);
- спеціальної техніки – 3 935.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 259-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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