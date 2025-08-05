Зеленський поговорив із Трампом про припинення війни та нові санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський 5 серпня провів розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої ключовою темою стало припинення війни та досягнення чесного і тривалого миру.

Про це Зеленський написав у своєму Telegram.

Зеленський поговорив із Трампом: що відомо

Український лідер подякував Трампу за зусилля, спрямовані на зупинку російської агресії, та наголосив, що війна могла б завершитися раніше, якби Росія не затягувала її.

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Сторони скоординували позиції України та США та обмінялися оцінками ситуації на фронті. Президент України поінформував Трампа про зростання інтенсивності російських ударів, зокрема по Києву та інших містах і громадах.

Окремо обговорили санкційний тиск на Росію. Український президент зазначив, що економіка РФ продовжує падати, а рішучість президента Трампа може значно вплинути на ситуацію в Москві.

Також ішлося про спільні європейські ініціативи для посилення української оборони. Лідер України подякував Нідерландам, Швеції, Норвегії та Данії за спільне рішення надати понад мільярд доларів на закупівлю американської зброї для України.

Окремим пунктом розмови стала двостороння оборонна співпраця між Україною та США. Українська сторона вже підготувала проєкт угоди щодо постачання дронів і готова до його детального обговорення. Президент України висловив сподівання, що ця угода стане однією з найсильніших у сфері оборони.

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