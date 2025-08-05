Зупинили просування: на Сумщині бійці ГУР розбили понад вісім рот окупантів

Бійці Спецпідрозділу Тимура ГУР МО України зупинили наступ росіян у Сумській області. Під час спецоперації вони розбили понад вісім рот окупантів.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Спецоперація ГУР на Сумщині: як зупинили росіян

Управління зазначило, що під час спецоперації розвідники зайшли у тил ворогу, що допомогло зачистити позиції окупантів та закріпитися.

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– Просування московитів зупинено, постачання провізії та боєкомплекту їхньому угрупованню військ – зірвано, – наголошується в заяві.

Також розвідники перехопили повідомлення солдат РФ, які виправдовувались надуманими причинами, відмовляючись штурмувати позиції в зоні відповідальності Спецпідрозділу Тимура.

В ГУР опублікували відеозапис, на якому зафіксували ключові фрагменти місії українських розвідників, серед яких – стрімкі рейди в тилу противника, прицільна робота артилеристів і гранатометників, ліквідація окупантів скидами та точними прильотами FPV-дронів, а також кадри ближнього стрілецького бою.

DIU Active Units Halt russian Advance in Sumy Region: Over Eight Enemy Companies Crushed ????: https://t.co/3AQS7SrY6G pic.twitter.com/jiAGEcrYuS — Defence Intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) August 5, 2025

Розвідка підрахувала, що серед загальних втрат противника щонайменше 334 окупанти вбитими і ще понад 550 – пораненими.

Операцію проводили підрозділи Химера, Юнгер, Стугна, Сибірський Батальйон, Аратта, 1514, Paragon, Art Division, First Line, Raven Group та 6 загін спеціальних дій, що входять до складу Спецпідрозділу Тимура ГУР МО України.

Фото: ГУР

Джерело : ГУР

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