Зупинили просування: на Сумщині бійці ГУР розбили понад вісім рот окупантів

Бійці Спецпідрозділу Тимура ГУР МО України зупинили наступ росіян у Сумській області. Під час спецоперації вони розбили понад вісім рот окупантів.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Управління зазначило, що під час спецоперації розвідники зайшли у тил ворогу, що допомогло зачистити позиції окупантів та закріпитися.

Також розвідники перехопили повідомлення солдат РФ, які виправдовувались надуманими причинами, відмовляючись штурмувати позиції в зоні відповідальності Спецпідрозділу Тимура.

В ГУР опублікували відеозапис, на якому зафіксували ключові фрагменти місії українських розвідників, серед яких – стрімкі рейди в тилу противника, прицільна робота артилеристів і гранатометників, ліквідація окупантів скидами та точними прильотами FPV-дронів, а також кадри ближнього стрілецького бою.

DIU Active Units Halt russian Advance in Sumy Region: Over Eight Enemy Companies Crushed

