Зупинили просування: на Сумщині бійці ГУР розбили понад вісім рот окупантів
Бійці Спецпідрозділу Тимура ГУР МО України зупинили наступ росіян у Сумській області. Під час спецоперації вони розбили понад вісім рот окупантів.
Про це повідомляє пресслужба ГУР.
Спецоперація ГУР на Сумщині: як зупинили росіян
Управління зазначило, що під час спецоперації розвідники зайшли у тил ворогу, що допомогло зачистити позиції окупантів та закріпитися.
– Просування московитів зупинено, постачання провізії та боєкомплекту їхньому угрупованню військ – зірвано, – наголошується в заяві.
Також розвідники перехопили повідомлення солдат РФ, які виправдовувались надуманими причинами, відмовляючись штурмувати позиції в зоні відповідальності Спецпідрозділу Тимура.
В ГУР опублікували відеозапис, на якому зафіксували ключові фрагменти місії українських розвідників, серед яких – стрімкі рейди в тилу противника, прицільна робота артилеристів і гранатометників, ліквідація окупантів скидами та точними прильотами FPV-дронів, а також кадри ближнього стрілецького бою.
DIU Active Units Halt russian Advance in Sumy Region: Over Eight Enemy Companies Crushed
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— Defence Intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) August 5, 2025
Розвідка підрахувала, що серед загальних втрат противника щонайменше 334 окупанти вбитими і ще понад 550 – пораненими.
Операцію проводили підрозділи Химера, Юнгер, Стугна, Сибірський Батальйон, Аратта, 1514, Paragon, Art Division, First Line, Raven Group та 6 загін спеціальних дій, що входять до складу Спецпідрозділу Тимура ГУР МО України.
Фото: ГУР