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Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Держдеп США погодив нову військову допомогу Україні на понад $200 млн

Держдеп США,
Фото: Getty Images

Держдепартамент США схвалив два збройові контракти для України загальною вартістю понад $203 млн, які передбачають ремонт гаубиць M777 та надання транспортно-логістичних послуг.

Про це повідомляє Агентство з питань співробітництва у сфері оборони та безпеки (DSCA).

Один контракт на ремонт гаубиць, другий – на логістику

Перший контракт вартістю близько $104 млн  передбачає продаж Україні військового обладнання, послуг з ремонту та технічної підтримки гаубиць M777 і супутнього обладнання.

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Поставки передбачають технічну допомогу, навчання персоналу, інструкції та інші супутні елементи матеріально-технічного забезпечення.

Другий контракт на суму близько $99,5 млн  стосується надання Україні транспортних та логістичних послуг разом із супутнім обладнанням.

Ці контракти є частиною розширеної американської військової допомоги Україні.

Раніше міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що США та НАТО запустили новий механізм надання військової допомоги PURL, який передбачає фінансування американської зброї через внески партнерів.

У рамках ініціативи PURL Нідерланди підготували пакет допомоги на €500 млн, зокрема на комплектування та ракети до системи ППО Patriot.

Швеція, Норвегія та Данія також спільно виділять близько $500 млн на постачання американської зброї Україні.

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